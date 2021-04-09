Ministérios Públicos Estaduais e Federais de Minas pedem nova paralisação do Campeonato Mineiro

Os Ministérios Públicos do Trabalho (MPT/MG), Federal (MPF/MG) e do estado de Minas (MPMG), a Defensoria Pública da União (DPU) e a Defensoria Pública de Minas Gerais recomendaram a Federação Mineira de Futebol (FMF) e a Secretaria de Saúde de Minas Gerais a suspensão de jogos de futebol no estado. Os órgãos emitiram uma nota conjunta justificando o pedido pelo aumento dos casos de Covid-19 e a alta transmissão da doença, além do crescente número de mortes nas últimas semanas. Para que haja uma aplicação da sugestão de paralisação, os órgãos dizem na nota que podem acionar a Justiça. A Federação Mineira de Futebol ainda não se posicionou sobre o pedido de nova para do Estadual. O Campeonato Mineiro ficou parado por 10 dias para atender uma demanda da Onda Roxa, medidas criadas pelo Governo do Estado para combater a disseminação do novo coronavírus. A competição voltou no dia 1º de abril e está na oitava rodada da fase de classificação. Confira a nota oficial dos órgãos​Os Ministérios Públicos do Trabalho (MPT/MG), Federal (MPF/MG) e do estado de Minas (MPMG) e a Defensoria Pública da União (DPU) expediram, na tarde desta quinta-feira, 8, recomendação conjunta à Federação Mineira de Futebol (FMF) e à Secretaria de Saúde do Governo de Minas Gerais, para que sejam suspensas as partidas de qualquer campeonato de futebol, "seja nacional, regional, estadual ou local; feminino ou masculino; profissional ou das categorias de base e intermediárias.