Ministério Público recomenda que governador do Rio vete mudança no nome do Maracanã

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A polêmica recente envolve o Maracanã ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) recomendou ao governador em exercício, Claudio Castro (PSC), o veto a mudança de nome do estádio - de Jornalista Mário Filho para "Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé".

+ Veja quais clubes brasileiros mais contrataram para a temporada 2021O principal argumento do MP-RJ para ser contra a mudança é evitar uma possível "violação ao patrimônio imaterial dos torcedores-consumidores". O projeto de lei que garante a alteração no nome do Maracanã já foi aprovada pelos deputados na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e agora só depende do governador.

- A recomendação ressalta que o esporte é um direito fundamental social pela constituição e que, nesse âmbito, destaca-se o futebol em todas as suas projeções - explicou o órgão em nota.