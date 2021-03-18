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Ministério Público recomenda que governador do Rio vete mudança no nome do Maracanã

Órgão se posiciona e emite nota contra a troca do nome do estádio em homenagem a Pelé...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 15:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 15:33
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A polêmica recente envolve o Maracanã ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) recomendou ao governador em exercício, Claudio Castro (PSC), o veto a mudança de nome do estádio - de Jornalista Mário Filho para "Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé".
+ Veja quais clubes brasileiros mais contrataram para a temporada 2021O principal argumento do MP-RJ para ser contra a mudança é evitar uma possível "violação ao patrimônio imaterial dos torcedores-consumidores". O projeto de lei que garante a alteração no nome do Maracanã já foi aprovada pelos deputados na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e agora só depende do governador.
- A recomendação ressalta que o esporte é um direito fundamental social pela constituição e que, nesse âmbito, destaca-se o futebol em todas as suas projeções - explicou o órgão em nota.
O Ministério Público do Rio pediu que o Claudio Castro (PSC) responda em até cinco dias.

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