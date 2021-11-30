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Ministério Público de Minas quer banimento de organizada do Cruzeiro

A Máfia Azul foi acusada de um envolvimento  em emboscada contra atleticanos no último domingo, gerando a agressão a diversas pessoas...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 22:52

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 22:52

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) quer que a Federação Mineira de Futebol (FMF) faça o banimento da torcida organizada Máfia Azul por seis meses. A recomendação do MP mineiro é que a Máfia fique de fora de todos os jogos do Cruzeiro em todos os estádios do país, em um raio de cinco mil metros dos estádios.
A recomendação do MP aconteceu depois de integrantes da organizada terem emboscado um ônibus de torcedores do Atlético-MG, que estavam voltando do Mineirão após o duelo com o Fluminense, pelo Brasileirão. Os membros da Máfia Azul, que foram presos pela polícia, agrediram diversas pessoas e ainda praticaram atos de vandalismo. O ataque ocorreu no bairro Novo Indústria, na região do Barreiro, em BH.
De acordo com o documento feito pelo MP, o "banimento temporário consiste na proibição do uso, porte e exibição de qualquer vestimenta, faixa, bandeira, instrumento musical, ou qualquer objeto que possa caracterizar a presença da torcida organizada". Segundo o MPMG, a violência teve arremessos de paus, pedras, barras de ferro e colocou em risco a vida de torcedores associados, não associados e inclusive de famílias. Em nota, a Federação Mineira de Futebol disse que irá acatar e ratificar a recomendação do Ministério Público. - A FMF informa, também, que já está em contato com as forças de segurança e que cumprirá integralmente a Recomendação do Ministério Público de Minas Gerais adotando as providências cabíveis e suficientes a garantir da aplicação das medidas educativas contidas no documento.
Crédito: OMPMGquerbaniraorganizadaporseismesesdosestádiosdefutebol-(Foto:ReproduçãodaInternet

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