Ministério da Suíça alerta que Fifa e Uefa não podem punir clubes da Superliga Europeia

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O Ministério da Suíça alertou a Fifa e a Uefa de que Real Madrid, Barcelona e Juventus não podem ser punidos por conta da questão da Superliga, segundo informa a "Cadena SER". As duas entidades receberam uma notificação sobre o assunto.O Magistrado Suíço detem poderes sobre os dois organismos e se baseia na ordem assinada pelo juiz Manuel Ruiz de Lara, que impede uma punição a qualquer clube envolvido com a Superliga. O Ministério submeteu o pedido ao Tribunal Europeu de Luxemburgo para que a medida fosse alargada à todas as justiças do continente.

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A Uefa estuda punir os três clubes que ainda não se desligaram do projeto por uma nova competição. A entidade abriu um processo no último mês de maio com o objetivo de banir Real Madrid, Barcelona e Juventus dos torneios europeus por dois anos.