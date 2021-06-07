Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ministério da Suíça alerta que Fifa e Uefa não podem punir clubes da Superliga Europeia
futebol

Ministério da Suíça alerta que Fifa e Uefa não podem punir clubes da Superliga Europeia

Uefa busca sancionar Real Madrid, Barcelona e Juventus com banimento por até dois anos da Champions League ou Europa League...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jun 2021 às 10:54

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 10:54

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
O Ministério da Suíça alertou a Fifa e a Uefa de que Real Madrid, Barcelona e Juventus não podem ser punidos por conta da questão da Superliga, segundo informa a "Cadena SER". As duas entidades receberam uma notificação sobre o assunto.O Magistrado Suíço detem poderes sobre os dois organismos e se baseia na ordem assinada pelo juiz Manuel Ruiz de Lara, que impede uma punição a qualquer clube envolvido com a Superliga. O Ministério submeteu o pedido ao Tribunal Europeu de Luxemburgo para que a medida fosse alargada à todas as justiças do continente.
> Veja a tabela da Eurocopa
A Uefa estuda punir os três clubes que ainda não se desligaram do projeto por uma nova competição. A entidade abriu um processo no último mês de maio com o objetivo de banir Real Madrid, Barcelona e Juventus dos torneios europeus por dois anos.
A Superliga Europeia é uma ideia de competição idealizada inicialmente por 12 clubes da Inglaterra, Espanha e Itália. O campeonato também contaria com equipes convidadas e não haveria promoção ou rebaixamento. No entanto, após pressões de entidades e torcedores, diversos times abandonaram o torneio poucos dias após o anúncio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona juventus real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados