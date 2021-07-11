'Minha característica é essa, espero ajudar ainda mais o Flamengo', diz Michael

Responsável por levar o Flamengo à vitória por 2 a 1, de virada, diante da Chapecoense, na noite deste domingo, Michael falou sobre o golaço que marcou no Maracanã. Em entrevista ao Premiere na saída do gramado, o atacante falou sobre sua dedicação.
- Estou feliz pelo gol, feliz por ter ganhado. Foi um gol de oportunismo. Tive uma chance antes, mas não consegui. Foi bom que agora concluí - declarou.
O jogador falou sobre o cartão de visitas que deu a Renato Gaúcho, novo comandante do Rubro-Negro, que assistiu à partida das arquibancadas.
- Minha característica é essa, espero com ela ajudar mais ainda o Flamengo.
O Flamengo foi a 15 pontos com o triunfo no Maraca.