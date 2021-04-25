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Mineiro 2021 define as semifinais: Atlético-MG x Tombense e o clássico América-MG x Cruzeiro

As disputas por uma decisão na final Estadual se incitará no próximo fim de semana, nos dias 1º e 2 de maio...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 18:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2021 às 18:06
Crédito: Coelho e Raposa farão o clássico das semifinais do Campeonato Mineiro de 2021-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Após 11 rodadas, o Campeonato Mineiro definiu seus quatro semifinalistas da edição 2021 da competição. o Atlético-MG, lider isolado com 27 pontos, vai encarar o Tombense, quatro colocado, com 20 pontos, repetindo a final do ano passado quando as duas equipes decidiram o Estadual, com o Galo se sagrando campeão. A outra disputa por uma vaga nas finais será um clássico. América-MG, segundo colocado com 22 pontos, encara o Cruzeiro, terceiro, que terminou a primeira fase com 20 pontos. O time de Lisca derrotou a Raposa por 1 a 0 na quinta rodada e vai tentar voltar à decisão do Mineiro. Coimbra e Boa Esporte foram rebaixados e disputarão o Módulo II em 2022. Já, URT, Caldense, Pouso Alegre e Athletic irão disputar o Troféu Inconfidência, para os times do quinto ao oitavo lugar. Uberlândia e Patrocinense ficaram em uma zona neutra. Sem nada mais para disputar.

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