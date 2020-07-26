Mineiro 2020: 10ª rodada pode definir rebaixados e classificados

Os duelos deste domingo, 26 de julho, podem definir várias situações na competição: de rebaixados a classificados às semifinais. Quatro times lutam contra o descenso: Villa Nova, Tupynambás, Coimbra e Boa Esporte. URT, Uberlândia e Patrocinense estão meio meio da tabela, com chances muito remotas de classificação às semifinais, porém distantes da zona da degola.

As partidas acontecerão em três partes do domingo: manhã, tarde e à noite, às 21h30, quando Coimbra e Tombense jogam no Independência horas depois do clássico entre Coelho e Galo. O jogo neste horário é para dar tempo de higienizar o estádio e cumprir o protocolo de segurança sanitária para a realização dos jogos do Mineiro. A única partida com uma grande alteração de lugar foi Tupynambás e Caldense. O mando de campo é da equipe de Juiz de Fora, mas a cidade não liberou a realização do jogo pelos casos de Covid-19. O duelo foi remarcado para Pouso Alegre, que também vetou a partida. Em uma decisão polêmica, a FMF inverteu o mando de campo e o jogo será em Poços de Caldas, no campo da Veterana.