Mineiro 2020: 10ª rodada pode definir rebaixados e classificados

O Campeonato Mineiro está de volta após quatro meses parado devido a pandemia do novo coronavírus. Além do clássico, América-MG x Atlético-MG e Cruzeiro e URT, mais quatro jogos serão disputados pela 10ª e penúltima rodada do Estadual de Minas Gerais.
Os duelos deste domingo, 26 de julho, podem definir várias situações na competição: de rebaixados a classificados às semifinais. Quatro times lutam contra o descenso: Villa Nova, Tupynambás, Coimbra e Boa Esporte. URT, Uberlândia e Patrocinense estão meio meio da tabela, com chances muito remotas de classificação às semifinais, porém distantes da zona da degola.
As partidas acontecerão em três partes do domingo: manhã, tarde e à noite, às 21h30, quando Coimbra e Tombense jogam no Independência horas depois do clássico entre Coelho e Galo. O jogo neste horário é para dar tempo de higienizar o estádio e cumprir o protocolo de segurança sanitária para a realização dos jogos do Mineiro. A única partida com uma grande alteração de lugar foi Tupynambás e Caldense. O mando de campo é da equipe de Juiz de Fora, mas a cidade não liberou a realização do jogo pelos casos de Covid-19. O duelo foi remarcado para Pouso Alegre, que também vetou a partida. Em uma decisão polêmica, a FMF inverteu o mando de campo e o jogo será em Poços de Caldas, no campo da Veterana.
Confira todos os duelos deste domingo, na volta do Campeonato Mineiro
Cruzeiro x URT- 11h-Mineirão
Uberlândia x Villa Nova-10h-Parque do Sabiá(Em Uberlândia)
Patrocinense x Boa Esporte-10h-Pedro Alves do Nascimento(Em Patrocínio)
Tupynambás x Caldense-16h-Ronaldão(Em Poços de Caldas)
América-MG x Atlético-MG-16h-Independência
Coimbra x Tombense-21h30-Independência