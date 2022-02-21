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Millonarios x Fluminense: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Libertadores

Equipes fazem a estreia na competição continental nesta terça-feira, no El Campín, em partida válida pela segunda fase...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 19:00
Chegou a hora. Nesta terça-feira, a espera do Fluminense, enfim, acaba e a equipe faz a estreia na segunda fase da Libertadores. A partida diante do Millonarios será às 21h30 (de Brasília), no Estádio El Campín, com uma altitude de 2.552m acima do nível do mar.O Millonarios chega de uma sequência de três partidas sem perder e foi com o time reserva na última rodada do Campeonato Colombiano para evitar desfalques. Apenas o goleiro Álvaro Montero atuou. A equipe tem demonstrado uma defesa forte, mas também dificuldades em marcar gols. O lateral-esquerdo Omar Bertel é dúvida.
Pelo lado do Flu, a confiança está em alta com a sétima vitória seguida em oito partidas na temporada. Poupando os titulares nas últimas rodadas, o técnico Abel Braga só não poderá contar com David Duarte. Nino ainda não tem certeza se inicia entre os titulares, enquanto David Braz e Felipe Melo viajaram com o grupo.FICHA TÉCNICA:MILLONARIOS X FLUMINENSE
Data/Hora: 22/02/2022, às 21h30 (de Brasília)Local: El Campín, Bogotá (COL)Árbitro: Dario Herrera (ARG)Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Cristian Navarro (ARG)Onde assistir: SBT, ESPN e tempo real do LANCE!
MILLONARIOS (Técnico: Alberto Gamero)Álvaro Montero; Andrés Román, Andrés Llinás, Juan Pablo Bargas, Andrés Murillo; Stiven Vega, Larry Vásquez, Eduardo Sosa, David Mackalister Silva, Daniel Ruíz e Diego Herazo.
Desfalque: Omar Bertel (dúvida)
FLUMINENSE (Técnico: Abel Braga)Marcos Felipe; Nino (Luccas Claro), Felipe Melo e David Braz; Samuel Xavier, André, Yago Felipe e Cristiano; Willian, Luiz Henrique e Fred.
Desfalques: John Kennedy (cirurgia no pé), Luan Freitas (cirurgia no joelho), David Duarte (lesão), Marlon (transição)
Crédito: MillonariosrecebeoFluminenseemBogotápelasegundafasedaLibertadores(ArteLANCE!

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