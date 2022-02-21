Millonarios x Fluminense: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Libertadores

Chegou a hora. Nesta terça-feira, a espera do Fluminense, enfim, acaba e a equipe faz a estreia na segunda fase da Libertadores. A partida diante do Millonarios será às 21h30 (de Brasília), no Estádio El Campín, com uma altitude de 2.552m acima do nível do mar.O Millonarios chega de uma sequência de três partidas sem perder e foi com o time reserva na última rodada do Campeonato Colombiano para evitar desfalques. Apenas o goleiro Álvaro Montero atuou. A equipe tem demonstrado uma defesa forte, mas também dificuldades em marcar gols. O lateral-esquerdo Omar Bertel é dúvida.