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Milan vence Atlético de Madrid no final e deixa a segunda vaga do Grupo B da Champions League em aberto

Com gol do brasileiro Junior Messias no final do jogo, o clube italiano triunfou fora de casa e conseguiu se manter vivo na competição
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LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 19:11

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 19:11

O Milan venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0 no Wanda Metropolitano, em partida válida pela quinta rodada do Grupo B da Champions League. A equipe italiana foi melhor em campo, mas só achou o gol no final do jogo, com Junior Messias. Com o resultado, o clube rossonero ainda tem chances de classificação, se vencer na última rodada.> Confira a classificação da Champions League
PRESSÃO DO MILANO Milan começou melhor na partida. A equipe italiana dominou a primeira etapa e criou as melhores chances, não deixando o Atlético jogar. Apesar da pressão, a defesa da equipe colchonera foi bem e parou as jogadas de ataque do adversário na etapa inicial.
ATLÉTICO ACORDANo segundo tempo, o Atlético de Madrid voltou melhor e criou boas oportunidades com Lemar e Carrasco. Porém, a pressão durou pouco e o Milan voltou a dominar a posse de bola em campo.
MILAN NA FRENTE!Logo após Oblak salvar o Atlético com uma grande defesa, o Milan conseguiu abrir o placar no final do jogo. Aos 41 minutos do segundo tempo, Kessie recebeu na esquerda e cruzou na medida para Junior Messias, livre de marcação, cabecear para o gol.
SEQUÊNCIAO Atlético de Madrid volta a campo no domingo para enfrentar o Cádiz, pela 14ª rodada da La Liga. Já o Milan joga com o Sassuolo, também no domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano.
Crédito: BrasileiroJuniorMessiasmarcandoogoldavitóriadoMilannaChampionsLeague(Foto:PIERRE-PHILIPPEMARCOU/AFP

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