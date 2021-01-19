Milan consegue acordo com Chelsea por Tomori, e jogador assinará com o clube nesta semana

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O jornalista italiano Fabrizio Romano, do The Guardian, cravou nesta terça-feira que o zagueiro Fikayo Tomori, do Chelsea, está certo como novo reforço do Milan. O jogador viajará para a Itália ainda nesta semana para ser anunciado como uma contratação de empréstimo com cláusula de compra.

O Milan vai segurar a liderança do Italiano? Veja a tabelaO acordo entre Milan e Chelsea prevê que o zagueiro será emprestado ao Milan até o final da temporada, e o clube italiano terá uma opção de compra no valor de R$ 192,6 milhões de reais (30 milhões de euros) ao final do período de empréstimo.

Ídolo e agora diretor do Milan, Paolo Maldini disse, em entrevista à SkySports que o interesse por Tomori era grande por parte do seu clube.

- Queríamos o Fikayo Tomori também no verão passado, ele sempre foi um dos nossos alvos. Ele é perfeito para o nosso time, estamos trabalhando nos últimos detalhes - disse Maldini.

Fikayo Tomori foi revelado pelo Chelsea, e já foi emprestado para Brighton, Hull City e Derby County. Na temporada atual, fez apenas quatro partidas com a camisa do clube londrino. Em toda a sua carreira, atuou vinte e sete vezes pelo Chelsea, marcando dois gols no total.