Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mikael completa um ano do primeiro gol como profissional

No dia 8 de fevereiro de 2020, o atacante marcava na vitória do Confiança sobre o Frei Paulistano por 4 a 2 pela Copa do Nordeste
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2021 às 12:37

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 12:37

Crédito: Divulgação/Sport
O jovem atacante Mikael, do Sport, completa um ano de seu primeiro gol como atleta profissional nesta segunda-feira (8). Na época, o tento foi marcado quando ainda estava emprestado pela equipe do Confiança. O time sergipano bateu o Frei Paulistano pelo placar de 4 a 2 em partida válida pela Copa do Nordeste de 2020.>Como o Sport está na briga para fugir da degola- Lembro que foi um momento muito feliz para mim porque gostaria de ter marcado já na minha estreia. Mas logo no segundo jogo pude tirar esse peso das costas. Agradeço demais pelo tempo em que passei no Confiança. Foi uma trajetória muito boa e cheia de conquistas onde senti que pude evoluir bastante tanto como profissional, como quanto pessoa - contou.
No Dragão, Mikael disputou 18 jogos e marcou sete gols, tendo participação relevante na campanha do título sergipano de 2020. O atacante de apenas 21 anos retornou ao Sport a pedido da diretoria do clube e, logo no seu retorno, marcou um gol diante do Internacional na derrota por 5 a 3.De lá pra cá foram apenas mais 12 oportunidades no time, sempre entrando nos minutos finais, sendo a exceção foi na partida contra o Atlético-GO quando teve sua única chance como titular.
Apesar dos poucos minutos em campo, o atacante é o jogador do elenco que mais fez gols na temporada, com oito gols em 30 jogos. Essa ainda é a primeira temporada do jogador na carreira como profissional.
- Sou muito feliz em poder ajudar este clube que amo muito e sou extremamente grato. Fiz toda minha base aqui dentro, onde graças a Deus pude me destacar. Mas ainda espero poder ter mais chances na equipe profissional nessa reta final de campeonato para contribuir mais na busca por uma boa colocação na tabela - agregou.
Interesse do clube alemão
Recentemente, o empresário do jogador confirmou que chegou a receber sondagens de uma equipe da segunda divisão da Alemanha. A multa do atleta para transferências internacionais é de 10 milhões de euros (equivalente na atual cotação a R$ 64,7 milhões) e o contrato do jogador vai até o final de dezembro de 2021. Sendo assim, o jovem atacante poderia assinar um pré-contrato em julho, saindo de graça para qualquer outro clube após o fim do vínculo.
Informações do staff do jogador confirmaram que a negociação não foi concretizada por conta do encerramento da janela de transferências no dia 31 de janeiro, juntamente com o fechamento das fronteiras no exterior por conta das medidas protetivas quanto a proliferação do coronavírus. Entretanto, o Sport ainda mantém em aberto as tratativas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados