Miguel Vinícius celebra vitória do Fluminense na Copinha: 'Feliz pela evolução do time'

Nesta sexta-feira, o Fluminense venceu o Fast Clube-AM por 3 a 0, pela segunda rodada da Copinha. Com a vitória, o Tricolor se isolou na liderança do Grupo 6. Autor do primeiro gol, Miguel Vinícius comemorou o resultado e destacou a evolução da equipe, que fez uma estreia abaixo das expectativas, apesar da vitória. O atacante também lembrou o lance que originou o seu gol. - O Yago tocou a bola para mim, e eu consegui dominar adiantando a bola para finalizar e pude fazer o gol. Estou muito feliz pelo gol, pela evolução do time e pela classificação. Conseguimos evoluir do primeiro jogo para esse, agora é descansar para evoluir ainda mais no próximo jogo e alcançar nosso objetivo.Depois do gol de Miguel Vinícius, Jhonny e John Kennedy ampliaram a vantagem e consolidaram a goleada. Na próxima segunda, o Fluminense encara o Matonense, às 15h15, no Estádio Dr. Hudson Buck Ferreira, na sede de Matão (SP). O jogo será transmitido pelo SporTV.