Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Miguel Vinícius celebra vitória do Fluminense na Copinha: 'Feliz pela evolução do time'
futebol

Miguel Vinícius celebra vitória do Fluminense na Copinha: 'Feliz pela evolução do time'

Atacante fez o primeiro gol da partida, que terminou em 3 a 0 para o Fluminense; Com o resultado, time está na liderança do Grupo 6...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2022 às 18:09

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 18:09

Nesta sexta-feira, o Fluminense venceu o Fast Clube-AM por 3 a 0, pela segunda rodada da Copinha. Com a vitória, o Tricolor se isolou na liderança do Grupo 6. Autor do primeiro gol, Miguel Vinícius comemorou o resultado e destacou a evolução da equipe, que fez uma estreia abaixo das expectativas, apesar da vitória. O atacante também lembrou o lance que originou o seu gol. - O Yago tocou a bola para mim, e eu consegui dominar adiantando a bola para finalizar e pude fazer o gol. Estou muito feliz pelo gol, pela evolução do time e pela classificação. Conseguimos evoluir do primeiro jogo para esse, agora é descansar para evoluir ainda mais no próximo jogo e alcançar nosso objetivo.Depois do gol de Miguel Vinícius, Jhonny e John Kennedy ampliaram a vantagem e consolidaram a goleada. Na próxima segunda, o Fluminense encara o Matonense, às 15h15, no Estádio Dr. Hudson Buck Ferreira, na sede de Matão (SP). O jogo será transmitido pelo SporTV.
Crédito: FluminenseconquistousegundavitórianaCopinha (MailsonSantana/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada
Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial
Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados