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Miguel tem lesão detectada na coxa esquerda e desfalca Fluminense contra a Portuguesa

Jogador sentiu dores na região após o treino de sábado no CT Carlos Castilho...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 13:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2021 às 13:24
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense terá um desfalque importante para a partida contra a Portuguesa, no Maracanã, neste domingo, às 16h. O meia Miguel está fora da lista de relacionados para o duelo após ter sido detectada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. + Fluminense se posiciona contra o retorno do público aos estádios+ Veja a tabela do Campeonato CariocaNo sábado, Miguel apresentou dores no local após o treino e, hoje, a lesão foi detectada. Assim, além do meio-campista, o Tricolor não contará com Frazan e com Luan Freitas.
Recuperado da cirurgia em decorrência de uma apendicite aguda, no dia 9 de janeiro, Paulo Henrique Ganso foi relacionado e pode começar como titular. O meio-campista passou algumas semanas em casa e, desde o dia 12 de fevereiro, faz trabalho de recuperação física no CT Carlos Castilho.

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