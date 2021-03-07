Miguel tem lesão detectada na coxa esquerda e desfalca Fluminense contra a Portuguesa

O Fluminense terá um desfalque importante para a partida contra a Portuguesa, no Maracanã, neste domingo, às 16h. O meia Miguel está fora da lista de relacionados para o duelo após ter sido detectada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. + Fluminense se posiciona contra o retorno do público aos estádios+ Veja a tabela do Campeonato CariocaNo sábado, Miguel apresentou dores no local após o treino e, hoje, a lesão foi detectada. Assim, além do meio-campista, o Tricolor não contará com Frazan e com Luan Freitas.