Miguel Ángel Ramírez vibra com primeiro triunfo na Liberta

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional respira aliviado. Na noite desta terça-feira, o Colorado bateu o Deportivo Táchira por 4 a 0 e venceu a primeira na Libertadores da América.

Além do elenco e torcedor, quem vibrou bastante foi o técnico Miguel Ángel Ramírez, que viu a pressão subir nos bastidores do Colorado após o revés na estreia.

Na coletiva de imprensa, ele citou a confiança que o elenco vai atingir com o resultado positivo no Beira-Rio.

‘É importante para seguir trabalhando e adequando as peças. Sempre é melhor quando se ganha, e se ganha bem. Nos dá confiança para dar sequência ao trabalho, para seguir somando. Teremos outro jogo em casa e vamos fazer o possível para somar três pontos’, disse o treinador em entrevista coletiva.