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futebol

Miguel Ángel Ramírez vibra com primeiro triunfo na Liberta

Após a derrota na estreia, o Colorado se recuperou na competição continental contra o Táchira...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 00:54

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 00:54
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O Internacional respira aliviado. Na noite desta terça-feira, o Colorado bateu o Deportivo Táchira por 4 a 0 e venceu a primeira na Libertadores da América.
Além do elenco e torcedor, quem vibrou bastante foi o técnico Miguel Ángel Ramírez, que viu a pressão subir nos bastidores do Colorado após o revés na estreia.
Na coletiva de imprensa, ele citou a confiança que o elenco vai atingir com o resultado positivo no Beira-Rio.
‘É importante para seguir trabalhando e adequando as peças. Sempre é melhor quando se ganha, e se ganha bem. Nos dá confiança para dar sequência ao trabalho, para seguir somando. Teremos outro jogo em casa e vamos fazer o possível para somar três pontos’, disse o treinador em entrevista coletiva.
Com o triunfo, o Internacional somou os três primeiros pontos e volta a campo pela Liberta na próxima semana, diante do Olimpia.
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