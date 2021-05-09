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futebol

Miguel Ángel Ramírez vibra com primeira final pelo Inter

Ao bater o Juventude por 4 a 1, o Colorado garantiu uma vaga na decisão do Gauchão...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 09:31

LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2021 às 09:31
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
O Internacional está na final do Campeonato Gaúcho. Após vencer o Juventude por 4 a 1, o Colorado garantiu o direito de sonhar pelo título estadual, que não vem desde 2016.
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Animado com a sua primeira final pelo Inter, Miguel Ángel Ramírez fez questão de exaltar o seu elenco e fez uma projeção sobre a sua preparação.
‘Para mim pessoalmente como treinador, jogar uma final me deixa muito feliz. Muito orgulhoso do trabalho da equipe. Chegar a uma final, neste contexto de final, como treinador, me exige estudo, análise, concentração também durante o jogo. Também contra um rival que quer ser campeão. Vai levar os jogadores ao limite de stress, de condições. Isso é uma final. Quanto mais finais joguemos, acho, teremos chance de ser melhores profissionais. Treinador e jogador. Porque esse contexto acontece poucas vezes na carreira’, destacou.
Adversário
O Inter descobre neste domingo o seu rival na decisão. O Grêmio venceu o Caxias na ida por 2 a 1 e agora joga pelo empate para avançar no torneio.

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