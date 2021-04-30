Miguel Ángel Ramírez 'vence' primeira turbulência no Inter

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Miguel Ángel Ramírez parece ter vencido o primeiro momento de turbulência dentro do Internacional. Após ver o seu time perder do Grêmio e Always Ready, o espanhol viu as cobranças da torcida e diretoria surgirem com força.

Porém, nos últimos dois confrontos, o treinador conseguiu acalmar os ânimos com vitórias acachapantes diante do Esportivo e Deportivo Táchira.

Apesar do bom resultado no Gauchão, o Colorado ficou com a vice-liderança na fase de classificação. Já na Libertadores, o placar positivo colocou o time entre os dois melhores da sua chave.