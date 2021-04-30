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futebol

Miguel Ángel Ramírez 'vence' primeira turbulência no Inter

Treinador foi questionado após revés no Gre-Nal e Libertadores e deu a volta por cima com goleadas...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 18:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 18:14
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Miguel Ángel Ramírez parece ter vencido o primeiro momento de turbulência dentro do Internacional. Após ver o seu time perder do Grêmio e Always Ready, o espanhol viu as cobranças da torcida e diretoria surgirem com força.
Porém, nos últimos dois confrontos, o treinador conseguiu acalmar os ânimos com vitórias acachapantes diante do Esportivo e Deportivo Táchira.
Apesar do bom resultado no Gauchão, o Colorado ficou com a vice-liderança na fase de classificação. Já na Libertadores, o placar positivo colocou o time entre os dois melhores da sua chave.
Agora, o desafio do espanhol será um pouco mais pesado. No domingo, o seu time abre a série da semifinal contra o Juventude e sabe que apenas um bom resultado fora de casa vai deixá-lo vivo na eliminatória e no cargo.
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