Miguel Ángel Ramírez fala sobre a formação tática do Internacional

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Conhecido pela variação tática na montagem da equipe, o técnico Miguel Ángel Ramírez vai colocando a sua cara no Internacional e o time começa a responder dentro de campo.

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Questionado sobre como pensa a sua formação, o treinador espanhol foi didático e elogiou as opções do seu elenco.

‘Tenho quatro centroavantes. e qualquer um pode jogar. E não é um problema bom, é ruim porque é difícil. Tenho quatro e só pode jogar um. Mas vamos ter partidas em que pode ser necessário jogar com dois centroavantes, então poderá depender do adversário e das circunstâncias’, explicou, antes de completar:

‘Nós não decidimos o 4-3-3 como algo que não possa ser modificado. É o adversário que vai nos indicar os caminhos, os espaços e o sistema. Para nós, o sistema de jogo é algo vivo’.

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