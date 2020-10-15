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Miguel Ángel Ramirez está no topo da lista dos preferidos do Palmeiras, mas Europa é entrave

Espanhol do Independiente del Valle é o preferido de Maurício Galiotte, porém presidente terá que convencê-lo a deixar a ideia de voltar a trabalhar no Velho Continente de lado
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LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 15:46

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 15:46

O Palmeiras trabalha para ter um novo técnico e o primeiro nome da lista é o de Miguel Ángel Ramirez, do Independiente del Valle. O espanhol está no topo por ser o preferido de Maurício Galiotte, além de ter sido cogitado antes da chegada de Vanderlei Luxemburgo.
O problema é que Miguel Ángel tem o desejo de voltar a trabalhar na Europa e precisa ser convencido por Galiotte para aceitar o projeto do Alviverde. As constantes trocas de comando no clube e no futebol brasileiro jogam contra. Vale lembrar que o presidente do Palmeiras não conseguiu convencer Jorge Sampaoli, atualmente no Atlético-MG.
O comandante do Del Valle já trabalhou na Espanha, mas somente na base de clubes como Las Palmas e Alavés.A cúpula alviverde não tem muitas informações sobre o perfil de Gabriel Heinze, jovem treinador que está desempregado, mas admite que não descarta o nome e que possa estudá-lo mais a fundo. Gustavo Munua, desligado do Nacional-URU nesta quinta-feira (15), é outro lembrando quando o assunto são estrangeiros. No mercado nacional, as opções são mais escassas. Rogério Ceni agrada, porém a ligação com o rival faz a diretoria acreditar que um convite seja declinado. Quem recebe atenção da cúpula é Guto Ferreira, do Ceará.

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