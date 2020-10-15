Miguel Ángel Ramirez está no topo da lista dos preferidos do Palmeiras, mas Europa é entrave

O Palmeiras trabalha para ter um novo técnico e o primeiro nome da lista é o de Miguel Ángel Ramirez, do Independiente del Valle. O espanhol está no topo por ser o preferido de Maurício Galiotte, além de ter sido cogitado antes da chegada de Vanderlei Luxemburgo.

O problema é que Miguel Ángel tem o desejo de voltar a trabalhar na Europa e precisa ser convencido por Galiotte para aceitar o projeto do Alviverde. As constantes trocas de comando no clube e no futebol brasileiro jogam contra. Vale lembrar que o presidente do Palmeiras não conseguiu convencer Jorge Sampaoli, atualmente no Atlético-MG.