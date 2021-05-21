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futebol

Miguel Ángel Ramírez elogia atuação do Internacional

Treinador gostou do que viu diante do Olimpia e deixou o Paraguai feliz pela vitória...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 09:00
Crédito: Cesar Olmedo / POOL / AFP
Aliviado. Após a pressão ao longo da semana, Miguel Ángel Ramírez viu o Internacional bater o Olimpia, encaminhar a vaga no mata-mata da Libertadores e ganhar alguns dias de paz antes de encarar o Grêmio na final do Gauchão.
+ River venceu com volante no gol: relembre 15 times que sofreram com desfalques pela Covid-19
Nos vestiários, o espanhol elogiou a sua equipe, que foi melhor ao longo dos 90 minutos diante do Decano, rival duro na Liberta.
‘Eu acho que trabalhamos muito bem. Tivemos a paciência para encontrar espaços, caminhos. Acho que nesse sentido, o que nos custou foi abrir a partida. A partir daí, creio que estamos fazendo tudo muito bem, como planejamos. Acho que tivemos ocasiões para levar um resultado maior’, afirmou.
Calendário
Após decidir contra o Grêmio o estadual, o Internacional volta a campo no meio de semana para encarar o Always Ready, pela rodada derradeira da Libertadores.

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