Miguel Ángel Ramírez elogia atuação do Internacional

Aliviado. Após a pressão ao longo da semana, Miguel Ángel Ramírez viu o Internacional bater o Olimpia, encaminhar a vaga no mata-mata da Libertadores e ganhar alguns dias de paz antes de encarar o Grêmio na final do Gauchão.
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Nos vestiários, o espanhol elogiou a sua equipe, que foi melhor ao longo dos 90 minutos diante do Decano, rival duro na Liberta.
‘Eu acho que trabalhamos muito bem. Tivemos a paciência para encontrar espaços, caminhos. Acho que nesse sentido, o que nos custou foi abrir a partida. A partir daí, creio que estamos fazendo tudo muito bem, como planejamos. Acho que tivemos ocasiões para levar um resultado maior’, afirmou.
Calendário
Após decidir contra o Grêmio o estadual, o Internacional volta a campo no meio de semana para encarar o Always Ready, pela rodada derradeira da Libertadores.