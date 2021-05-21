Miguel Ángel Ramírez elogia atuação do Internacional

Crédito: Cesar Olmedo / POOL / AFP

Aliviado. Após a pressão ao longo da semana, Miguel Ángel Ramírez viu o Internacional bater o Olimpia, encaminhar a vaga no mata-mata da Libertadores e ganhar alguns dias de paz antes de encarar o Grêmio na final do Gauchão.

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Nos vestiários, o espanhol elogiou a sua equipe, que foi melhor ao longo dos 90 minutos diante do Decano, rival duro na Liberta.

‘Eu acho que trabalhamos muito bem. Tivemos a paciência para encontrar espaços, caminhos. Acho que nesse sentido, o que nos custou foi abrir a partida. A partir daí, creio que estamos fazendo tudo muito bem, como planejamos. Acho que tivemos ocasiões para levar um resultado maior’, afirmou.

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