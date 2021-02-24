Michel Macedo vai deixar o Corinthians e nem viaja para enfrentar o Internacional

O Corinthians segue em processo de reformulação de seu elenco em meio ao encerramento da temporada 2020. Dessa vez, quem parece ter um destino fora do clube é o lateral-direito Michel Macedo, que nem viajou para Porto Alegre para enfrentar o Internacional, nesta quinta-feira, pela última rodada do Brasileirão. A informação do Meu Timão e do GE foi confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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Michel, que tem contrato até o fim deste ano, deve ser emprestado a outro clube, cujo acerto já está encaminhado, mas segue mantido em sigilo. Dessa forma, ele já não defende mais a camisa do Timão e nem estará à disposição do técnico Vagner Mancini, no Beira-Rio, para enfrentar o Colorado.
Sem Fagner, com lesão muscular, Michel Macedo seria o escolhido para ocupar a lateral direita, mas com essa ausência de última hora, a tendência é de ter um jogador improvisado na posição. Assim, dois nomes são favoritos: Bruno Méndez, zagueiro que já atuou por ali, e Ramiro, volante que também já fez essa função nesta temporada, inclusive em partidas recentes do Brasileirão.
Contratado pelo clube em outubro de 2018, Michel só estreou em 2019, tendo feito, ao todo 30 jogos pelo Corinthians, sendo 22 como titular, sempre na reserva de Fagner, o dono absoluto da posição. Ao longo desse período, o lateral fez apenas um gol, diante do Palmeiras, no Pacaembu.