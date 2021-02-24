Michel Macedo vai deixar o Corinthians e nem viaja para enfrentar o Internacional

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians segue em processo de reformulação de seu elenco em meio ao encerramento da temporada 2020. Dessa vez, quem parece ter um destino fora do clube é o lateral-direito Michel Macedo, que nem viajou para Porto Alegre para enfrentar o Internacional, nesta quinta-feira, pela última rodada do Brasileirão. A informação do Meu Timão e do GE foi confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Michel, que tem contrato até o fim deste ano, deve ser emprestado a outro clube, cujo acerto já está encaminhado, mas segue mantido em sigilo. Dessa forma, ele já não defende mais a camisa do Timão e nem estará à disposição do técnico Vagner Mancini, no Beira-Rio, para enfrentar o Colorado.

Sem Fagner, com lesão muscular, Michel Macedo seria o escolhido para ocupar a lateral direita, mas com essa ausência de última hora, a tendência é de ter um jogador improvisado na posição. Assim, dois nomes são favoritos: Bruno Méndez, zagueiro que já atuou por ali, e Ramiro, volante que também já fez essa função nesta temporada, inclusive em partidas recentes do Brasileirão.