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Michel é flagrado sem máscara em local com aglomeração; Vasco informa que multará volante

Jogador de 31 admite erro por estar em local mostrado no vídeo. Cruz-Maltino diz que 'adotou imediatamente protocolo sanitário' e o submeterá a teste de Covid-19...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 11:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2021 às 11:02
Crédito: 'Sei do momento que estamos passando. Peço desculpa ao Vasco, aos torcedores', disse (Reprodução / SporTV
O fato de Michel ser sido flagrado em uma região com aglomeração não passará impune no Vasco. Em nota emitida neste sábado, a diretoria cruz-maltina informou que multará o volante e o submeterá ao protocolo sanitário e ao exame de Covid-19.Posteriormente, o jogador de 31 anos se manifestou em um vídeo pedindo desculpas.
- Fui acordado com essa notícia do meu vídeo. Realmente sou eu. Fui assistir a um jogo amador do primo da minha esposa. Tinham muitas pessoas. Realmente eu estava sem máscara no meio da aglomeração. Assumo meu erro. Sabemos do risco, mesmo eu tendo anticorpos e não fazendo mais os testes da CBF, corro o risco de transmitir. Sei do momento que estamos passando. Peço desculpa ao Vasco, aos torcedores. Estou disposto a receber qualquer tipo de punição - declarou.
Veja a nota oficial do Vasco:
"O Club de Regatas Vasco da Gama tomou conhecimento das imagens veiculadas na internet nesta sexta-feira envolvendo o atleta Michel em um momento de aglomeração.
O Departamento de Futebol adotou imediatamente protocolo sanitário e neste sábado Michel fará testes de COVID.
A Diretoria de Futebol já informou o atleta que será sancionado disciplinar e financeiramente".

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