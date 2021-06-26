Michel é flagrado sem máscara em local com aglomeração; Vasco informa que multará volante

Crédito: 'Sei do momento que estamos passando. Peço desculpa ao Vasco, aos torcedores', disse (Reprodução / SporTV

O fato de Michel ser sido flagrado em uma região com aglomeração não passará impune no Vasco. Em nota emitida neste sábado, a diretoria cruz-maltina informou que multará o volante e o submeterá ao protocolo sanitário e ao exame de Covid-19.Posteriormente, o jogador de 31 anos se manifestou em um vídeo pedindo desculpas.

- Fui acordado com essa notícia do meu vídeo. Realmente sou eu. Fui assistir a um jogo amador do primo da minha esposa. Tinham muitas pessoas. Realmente eu estava sem máscara no meio da aglomeração. Assumo meu erro. Sabemos do risco, mesmo eu tendo anticorpos e não fazendo mais os testes da CBF, corro o risco de transmitir. Sei do momento que estamos passando. Peço desculpa ao Vasco, aos torcedores. Estou disposto a receber qualquer tipo de punição - declarou.

Veja a nota oficial do Vasco:

"O Club de Regatas Vasco da Gama tomou conhecimento das imagens veiculadas na internet nesta sexta-feira envolvendo o atleta Michel em um momento de aglomeração.

O Departamento de Futebol adotou imediatamente protocolo sanitário e neste sábado Michel fará testes de COVID.