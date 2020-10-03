futebol

Michel Araújo sorteará nesta segunda camisa do Flu autografada

Meia-atacante presenteará torcedor tricolor para celebrar seu primeiro gol em partidas oficiais no clube das Laranjeiras...
LanceNet

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 17:09

Crédito: Michel Araújo será titular neste domingo (Lucas Merçon/Fluminense
A celebração de Michel Araújo por seu primeiro gol em partidas oficiais pelo Fluminense se estenderá aos torcedores. Em seu perfil oficial no Twitter, o meia-atacante divulgou que nesta segunda-feira, às 20h, divulgará qual é o vencedor do sorteio de uma camisa do clube autografada por ele.
O desejo de presentear os torcedores foi divulgado na quinta-feira passada, também no Twitter. Araújo havia marcado um dos gols da goleada por 4 a 0 do Tricolor das Laranjeiras sobre o Coritiba. Neste domingo, Michel Araújo reencontrará o Botafogo, clube no qual balançou as redes pela primeira vez vestindo a camisa tricolor. Foi o uruguaio que marcou a vitória por 1 a 0 do Fluminense sobre o Alvinegro, em amistoso preparatório válido pela Taça Gerson e Didi.
O meia-atacante formará a linha de frente ao lado de Nenê, Fernando Pacheco e Fred.

Imagem BBC Brasil
