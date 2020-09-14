Michel Araújo ataca de DJ e estreia de Danilo Barcelos: os bastidores da vitória do Fluminense

Crédito: Reprodução/FluTV

Depois de três jogos sem vencer, o Fluminense reencontrou o caminho dos bons resultados no Campeonato Brasileiro. Como é comum em vitórias, o clube divulgou os bastidores da partida, vencida por 2 a 1 contra o Corinthians, no Maracanã. Entre os destaques, os "gringos" do time como DJs quando a equipe chegou ao estádio e Danilo Barcelos se preparando para a estreia com a camisa tricolor.

Antes do aquecimento, ainda no vestiário, o uruguaio Michel Araújo, já solto e bem diferente da timidez apresentada dos primeiros dias, e o peruano Fernando Pacheco assumiram o controle da playlist do grupo. O lateral Igor Julião brincou dizendo que, quando "o gringo" começou a colocar as músicas, o Flu teve uma sequência de vitórias.

- Boicotaram o gringo antes e a vitória não apareceu. Hoje demos confiança, ele colocou as músicas dele e, toma. Vitória - brincou Julião após o jogo.

Estreante da noite, logo antes de entrar em campo Danilo Barcelos se disse "muito feliz por representar essa camisa" e falou sobre o orgulho por atuar pelo Flu. Depois, chama a atenção uma imagem dele e do jovem Calegari conversando e do lateral falando com Odair Hellmann.