Michael prega humildade ao Flamengo para o jogo da volta mesmo após 6x0: 'Tudo pode acontecer'

O Flamengo não tomou conhecimento diante do ABC, nesta quinta-feira, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A goleada no Maracanã foi por 6 a 0, cujo placar foi encerrado com a marca de Michael, que entrou na etapa final e acentuou a ótima fase que vive com a camisa do Rubro-Negro. - A gente criou bastante chance de gol, ainda teve chance de fazer mais. Temos que parabenizar o nosso grupo pela entrega, dedicação e trabalho que vem fazendo, mas ainda temos o jogo da volta. No futebol, tudo pode acontecer. Do mesmo jeito que a gente fez aqui (vitória por 6 a 0), podemos ser surpreendidos lá. Então temos que ter humildade e saber respeitar a outra equipe também - alertou Michael, que, em seguida, assim como Diego, parabenizou Rebeca Andrade, medalhista olímpica e atleta do clube que levou a prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, hoje.
- Queremos parabenizar a Rebeca. O Flamengo é um celeiro de grandes atletas. Que Deus possa abençoar ela e que ela conquiste todos os objetivos - concluiu, em entrevista ao "SporTV".
Michael passa a ter cinco gols na temporada, além de sete assistências.
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E o Flamengo, agora, vira a chave para o Brasileiro. O próximo jogo será na Arena Corinthians, contra o time da casa, neste domingo, pela 14ª rodada, às 16h. O duelo da volta diante do ABC será na quinta-feira que vem, em Natal.