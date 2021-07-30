Michael prega humildade ao Flamengo para o jogo da volta mesmo após 6x0: 'Tudo pode acontecer'

O Flamengo não tomou conhecimento diante do ABC, nesta quinta-feira, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A goleada no Maracanã foi por 6 a 0, cujo placar foi encerrado com a marca de Michael, que entrou na etapa final e acentuou a ótima fase que vive com a camisa do Rubro-Negro. - A gente criou bastante chance de gol, ainda teve chance de fazer mais. Temos que parabenizar o nosso grupo pela entrega, dedicação e trabalho que vem fazendo, mas ainda temos o jogo da volta. No futebol, tudo pode acontecer. Do mesmo jeito que a gente fez aqui (vitória por 6 a 0), podemos ser surpreendidos lá. Então temos que ter humildade e saber respeitar a outra equipe também - alertou Michael, que, em seguida, assim como Diego, parabenizou Rebeca Andrade, medalhista olímpica e atleta do clube que levou a prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, hoje.