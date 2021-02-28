Michael, novo reforço e molecada: Flamengo divulga a relação para os primeiros jogos do Carioca

O Flamengo oficializou a lista de relacionados para os três primeiros jogos no Campeonato Carioca, que serão realizados enquanto o grupo principal estará de recesso. O clube informou que, a partir desta segunda-feira, Matheuzinho, João Gomes, Natan, Rodrigo Muniz e Gabriel Batista se apresentam para iniciar os treinos junto ao time sub-20 que disputará as rodadas iniciais do Estadual.Pepê, Michael e Hugo Moura (de volta após ser emprestado ao Coritiba) serão incorporados nesta quinta e também serão treinados por Maurício Souza, o técnico do sub-20 do Fla que também estará à frente da equipe profissional até a volta de Rogério Ceni e seus respectivos comandados.