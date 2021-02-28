Michael, novo reforço e molecada: Flamengo divulga a relação para os primeiros jogos do Carioca

O Flamengo oficializou a lista de relacionados para os três primeiros jogos no Campeonato Carioca, que serão realizados enquanto o grupo principal estará de recesso. O clube informou que, a partir desta segunda-feira, Matheuzinho, João Gomes, Natan, Rodrigo Muniz e Gabriel Batista se apresentam para iniciar os treinos junto ao time sub-20 que disputará as rodadas iniciais do Estadual.Pepê, Michael e Hugo Moura (de volta após ser emprestado ao Coritiba) serão incorporados nesta quinta e também serão treinados por Maurício Souza, o técnico do sub-20 do Fla que também estará à frente da equipe profissional até a volta de Rogério Ceni e seus respectivos comandados.
Na lista, também chama a atenção a presença de Bruno Viana, o primeiro reforço do Flamengo em 2021. O zagueiro está emprestado pelo Braga-POR.
O restante do elenco voltará às atividades 15 de março, um dia após o confronto contra o Fluminense, pela terceira rodada do Carioca.
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Cabe lembrar que a estreia do Flamengo no Estadual será já nesta terça-feira, em duelo contra o Nova Iguaçu, no Maracanã.
Veja a lista de relacionados para as três primeiras rodadas:
GoleirosGabriel BatistaJoão Fernando Matheus Bruno
LateraisMatheuzinho LuanLuís GustavoRamonÍtalo
ZagueirosBruno VianaNogaOtavioNatanMilani
VolantesJoão GomesDaniel CabralRichardLucas AndréHugo Moura
MeiasMaxYuriLázaroPepê
AtacantesRodrigo MunizWevertonMateus LimaThiaguinhoGabriel BarrosMichael
OS JOGOS ATÉ A VOLTA DO GRUPO PRINCIPAL
2/3 - Flamengo x Nova Iguaçu (Maracanã) - 21h306/3 - Macaé x Flamengo (indefinido) - 18h14/3 - Flamengo x Fluminense (Maracanã) - 18h