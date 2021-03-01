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futebol

Michael mostra inconformismo e se disponibiliza em prol da redenção no Flamengo

A fim de recuperar a sua confiança e espaço, atacante abriu mão do recesso que o grupo principal tem direito para jogar as primeiras rodadas do Carioca com o time de Mauricinho...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 06:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 06:05
Crédito: Alexandre Vidal / CRF
Em janeiro de 2020, o Flamengo teve que ser hábil nos bastidores para contratar Michael, então o "queridinho" do mercado pelo ótimo Brasileiro de 2019 pelo Goiás, quando foi eleito a Revelação. Após lampejos com Jorge Jesus, o atacante desceu ladeira a baixo em seu desempenho e virou alvo de críticas. Agora, após iniciativa própria, tem a oportunidade de impulsionar a sua redenção.Michael foi à comissão técnica para propor abrir mão de seu período de recesso, que o elenco principal terá até o dia 15 de março, e jogar as três primeiras rodadas do Carioca, que se inicia já nesta terça para o Flamengo.
Além dele, João Gomes e Pepê também realizaram o pedido. Todos foram atendidos, sendo que Michael e Pepê só se reapresentarão no Ninho do Urubu nesta quinta - ou seja, não atuarão na estreia do Estadual.
Michael foi contratado por 7,5 milhões de euros e, até hoje, carrega o fardo do alto investimento. Rogério Ceni já havia avisado à diretoria que ainda confia no potencial do "Robozinho", autor de quatro gols e quatro assistências na temporada passada - em 43 jogos, sendo dez como titular.
Pelo pouco espaço e custos elevados, é natural constatar que Michael pode pegar carona na barca deste ano e partir, como ocorreu com Lincoln. Vale ressaltar que o Flamengo já recusou uma oferta de empréstimo do Al Ain (EAU), por R$ 8 milhões, além de ter recebido uma sondagem do São Paulo, que declinou quanto ao interesse no camisa 19 ao saber os valores pedidos.
Ciente do cenário em 2021, Michael deu o primeiro passo para iniciar a redenção no Flamengo e reconquistar a torcida: demonstrou inconformismo. Agora, resta ver se, com a garotada nas rodadas iniciais e comandado por Maurício Souza (mas com Ceni de olho), o atacante deslancha e prova que será útil para o clube na temporada a começar.
+ Veja a tabela e o regulamento do Carioca
Ainda sem Michael, o Fla estreia no Carioca nesta terça-feira, em duelo contra o Nova Iguaçu, às 21h30, no Maracanã. Já Michael estreia no jogo seguinte, diante do Macaé, fim de semana. Confira os relacionados para as rodadas iniciais aqui.

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