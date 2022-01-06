Michael, do Flamengo, revela que não conhece Paulo Sousa, mas ressalta: 'Espero ajudá-lo da melhor maneira'

Na última quarta-feira, após um jogo beneficente da dupla Bruno e Marrone, Michael concedeu entrevista à Band e respondeu uma pergunta sobre Paulo Sousa, o novo técnico do Flamengo. Na resposta, atacante foi sincero e revelou que "nunca ouviu falar" do treinador, mas destacou que o ajudará da melhor maneira possível. > Conheça os autores dos dez gols do Flamengo sobre o Forte (ES)- Não conheço e nunca ouvi falar dele, não vou mentir para ninguém, mas espero conhecê-lo e ajudá-lo da melhor maneira que eu possa. Que ele também possa nos ajudar. Com cada um dando o seu melhor, o Flamengo sai beneficiado, a torcida sai contente e nós também ficamos - disse Michael, em entrevista à Band.
Michael e os demais jogadores se reapresentam no Ninho do Urubu na próxima segunda-feira. Já sob o comando de Paulo Sousa, o time profissional do Flamengo estreia na temporada no dia 26 ou 27 de janeiro (a FERJ ainda confirmará) contra a Portuguesa-RJ, em local ainda a ser definido.