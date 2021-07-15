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Michael diz que o Flamengo 'soube jogar e entender o jogo' em vitória contra o Defensa e faz alerta

Atacante rubro-negro iniciou entre os titulares, na estreia de Renato Gaúcho, e marcou o gol do triunfo sobre o Defensa y Justicia por 1 a 0, na ida das oitavas da Libertadores...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 23:55

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 23:55
Crédito: GUSTAVO GARELLO / POOL / AFP
O gol de Michael foi decisivo no jogo desta quarta-feira, contra o Defensa y Justicia, no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, e coroou sua ousadia para tentar arremates de longa distância. A vitória do Flamengo foi por 1 a 0 e, agora, permite que o Rubro-Negro jogue por um empate no confronto da volta das oitavas da Libertadores. Logo após a partida em Florencio Varela (ARG), marcada pelo primeiro duelo entre as equipes e a estreia de Renato Gaúcho à beira do campo, Michael acredita que o Rubro-Negro "soube jogar" em uma pífia atuação coletiva:
- Acho que nossa equipe jogou bem, criamos grandes chances, soubemos jogar e entender o jogo. A gente sabe que vir jogar aqui é difícil. Ir com a vantagem de 1 a 0 para o Rio é bom, mas não podemos nos acomodar - falou o camisa 19, na saída do gramado, à "Conmebol TV".
+ Veja a tabela completa da Libertadores
O duelo de volta entre Flamengo e Defensa y Justicia será na próxima quarta-feira, às 21h30, ainda sem local definido. Em busca da liberação de público, o Rubro-Negro trabalha com as opções do Maracanã e Mané Garrincha.
O jogo da vez, no entanto, será pelo Campeonato Brasileiro - 12ª rodada. O rival será o Bahia, no domingo, às 18h15, fora de casa.

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