Michael diz que o Flamengo 'soube jogar e entender o jogo' em vitória contra o Defensa e faz alerta

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O gol de Michael foi decisivo no jogo desta quarta-feira, contra o Defensa y Justicia, no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, e coroou sua ousadia para tentar arremates de longa distância. A vitória do Flamengo foi por 1 a 0 e, agora, permite que o Rubro-Negro jogue por um empate no confronto da volta das oitavas da Libertadores. Logo após a partida em Florencio Varela (ARG), marcada pelo primeiro duelo entre as equipes e a estreia de Renato Gaúcho à beira do campo, Michael acredita que o Rubro-Negro "soube jogar" em uma pífia atuação coletiva:

- Acho que nossa equipe jogou bem, criamos grandes chances, soubemos jogar e entender o jogo. A gente sabe que vir jogar aqui é difícil. Ir com a vantagem de 1 a 0 para o Rio é bom, mas não podemos nos acomodar - falou o camisa 19, na saída do gramado, à "Conmebol TV".

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O duelo de volta entre Flamengo e Defensa y Justicia será na próxima quarta-feira, às 21h30, ainda sem local definido. Em busca da liberação de público, o Rubro-Negro trabalha com as opções do Maracanã e Mané Garrincha.