Michael assume a liderança do ranking de assistências do Carioca

Crédito: Michael pediu para jogar o Carioca (Marcelo Cortes/Flamengo

Contratado por cerca de R$ 34 milhões, no início de 2020, após se destacar no Goiás, Michael fez uma temporada de estreia discreta pelo Flamengo. Em 2021, porém, tentando ganhar espaço no elenco, o atacante se colocou à disposição para jogar o Campeonato Carioca, mesmo com o grupo principal recebendo férias após o fim do Brasileiro. E apesar do início irregular, o jogador vem subindo de rendimento na últimas partidas.

Contra o Boavista, neste sábado, por exemplo, o camisa 19 foi o jogador que mais criou oportunidades de gols para seus companheiros, totalizando quatro passes para finalização. Uma delas, inclusive, resultando no gol de Vitinho, que decretou o empate em 1 a 1 e impediu a derrota rubro-negra. Essa foi a terceira assistência de Michael em apenas cinco jogos no Estadual, o que faz dele o maior garçom da competição, empatado com Chay, da Portuguesa, segundo dados do Footstats.

O número de assistências, aliás, já é bem próximo do alcançado em 2020. Em 43 partidas disputadas na última temporada, Michael deu apenas quatro passes para gol e marcou quatro vezes. Nesta temporada, apesar de ainda não ter estufado as redes, está a apenas uma assistência de igualar sua marca anterior.

MICHAEL EM 202043 jogos4 gols4 assistências