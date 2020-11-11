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Miacely e Duda são convocadas novamente para a seleção sub-20

As duas atletas das Cabulosas, time feminino do Cruzeiro, estarão em um período de treinos com o time nacional na preparação para o Sul-Americano da categoria...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 18:52

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 18:52

Crédito: Duda e Micaelly já foram chamadas em outra oportunidade para a seleção brasileira sub-20-(Reprodução/cruzeiro
As Cabulosas Duda e Micaelly, dois destaques do time feminino do Cruzeiro, foram novamente convocadas para a Seleção Brasileira Sub-20. O anúncio foi feito nessa terça-feira, 11/11, com os nomes das 23 atletas que defenderão a amarelinha, na preparação para a fase final do Campeonato Sul-Americano da categoria, remarcado para janeiro de 2021, na Argentina. Com as cruzeirenses, o time Sub-20 do Brasil vai realizar suas atividades em Pinheiral - RJ, entre os dias 23 de novembro e 1° de dezembro, período de Data FIFA, sob o comando do técnico Jonas Urias. Em outubro, as atletas celestes já haviam passado por uma temporada de 10 dias de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis. Na oportunidade, a equipe disputou um jogo-treino e empatou com o Flamengo, em 1 a 1.
De acordo com a CBF, o período de treinos respeitará um rigoroso protocolo sanitário e a Comissão Especial de Médicos da entidade definiu critérios com medidas protetivas a serem executadas durante todos os dias de concentração.

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