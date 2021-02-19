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Mexer ou não mexer (de novo)? Eis a questão de Vanderlei Luxemburgo para jogo decisivo do Vasco

Sem desfalques por lesão ou suspensão, treinador tem o retorno de Marcelo Alves e pode colocá-lo novamente na zaga, mas precisa ajustar ofensivamente o Cruz-Maltino...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2021 às 08:30
Crédito: Vanderlei Luxemburgo tem a missão de tentar evitar o rebaixamento do time cruz-maltino (Rafael Ribeiro/Vasco
É o jogo mais importante para o Vasco em muito tempo. E, para ele, o técnico Vanderlei Luxemburgo conta com o retorno de Marcelo Alves, após suspensão. O duelo contra o Corinthians pode ter a volta do defensor como titular e, se isso se confirmar, será mais uma escalação diferente seguida do treinador.São dez jogos até aqui e Luxa ainda não repetiu a equipe inicial, seja por opção técnica ou problemas físicos dos jogadores. Desde o início da Era Ramon Menezes que o Vasco não repete o time inicial. Neste domingo, o Cruz-Maltino precisa mostrar poder de fogo e de reação para superar o Timão e fazer sua parte na luta contra o rebaixamento.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Na última partida, Ricardo Graça e Leandro Castan formaram a dupla de zaga, mas é no ataque que mora a maior preocupação. O time foi dependente de Germán Cano ao longo de toda a temporada, e até o artilheiro falhou na oportunidade, de pênalti, que teve. O time não faz gol há quatro jogos.
Sem ninguém lesionado ou suspenso, se houver novidade será por conta de Vanderlei. E você, que time colocaria em campo?

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