'Meu penúltimo ato': Gerson promete retorno ao Flamengo em novo vídeo de despedida; assista

A vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na última quarta-feira, marcou o fim da brilhante passagem de Gerson pelo Flamengo. Mas, se depender do camisa 8, o adeus não será definitivo, mas apenas um "até logo". Em novo vídeo de despedida publicado nas redes sociais (assista abaixo), o Coringa ressaltou a alegria de ter defendido o clube do coração e prometeu o retorno no futuro.

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de Gerson- Do Ninho ao Maracanã, sempre me senti em casa. Desde o primeiro dia. Não tem como negar: aqui vivi os meus melhores anos. Nação, que pena nossa despedida ser afastada um do outro. Como eu queria ter vocês por perto no meu penúltimo ato com a camisa do Flamengo. Penúltimo, pois o último não será agora. Eu volto. Com coração, de coração partido e repleto de saudades, um abraço e muito obrigado. Eu te amo, meu Flamengo. Eu vou, mas eu volto.Nesta quinta-feira, Gerson compareceu ao Ninho do Urubu para recolher os pertences pessoais e se despedir novamente dos companheiros. Aos 24 anos, o Coringa embarca no sábado para cumprir quarentena na França e realizar exames médicos no Olympique de Marselha. Em seguida, se apresenta à seleção brasileira que disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio.