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'Meu penúltimo ato': Gerson promete retorno ao Flamengo em novo vídeo de despedida; assista

A caminho do Olympique de Marselha, o Coringa também lamentou a ausência da torcida rubro-negra na despedida do clube...

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 19:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jun 2021 às 19:55
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na última quarta-feira, marcou o fim da brilhante passagem de Gerson pelo Flamengo. Mas, se depender do camisa 8, o adeus não será definitivo, mas apenas um "até logo". Em novo vídeo de despedida publicado nas redes sociais (assista abaixo), o Coringa ressaltou a alegria de ter defendido o clube do coração e prometeu o retorno no futuro.
+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de Gerson- Do Ninho ao Maracanã, sempre me senti em casa. Desde o primeiro dia. Não tem como negar: aqui vivi os meus melhores anos. Nação, que pena nossa despedida ser afastada um do outro. Como eu queria ter vocês por perto no meu penúltimo ato com a camisa do Flamengo. Penúltimo, pois o último não será agora. Eu volto. Com coração, de coração partido e repleto de saudades, um abraço e muito obrigado. Eu te amo, meu Flamengo. Eu vou, mas eu volto.Nesta quinta-feira, Gerson compareceu ao Ninho do Urubu para recolher os pertences pessoais e se despedir novamente dos companheiros. Aos 24 anos, o Coringa embarca no sábado para cumprir quarentena na França e realizar exames médicos no Olympique de Marselha. Em seguida, se apresenta à seleção brasileira que disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio.
+ Flamengo se reapresenta após vitória, e Gerson vai ao Ninho para se despedir dos companheiros
Sem Gerson, o Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 11h (de Brasília), para enfrentar o Juventude, no Alfredo Jaconi. O LANCE! acompanhará a partida em Tempo Real.

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