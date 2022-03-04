Metas financeiras e perda de espaço: entenda as razões por trás da provável venda de Gabriel Pereira, do Corinthians

O Corinthians está próximo de acertar a saída de mais uma prata da casa. Trata-se do meia Gabriel Pereira, que está em negociações avançadas com o Grupo City, e ele jogaria no New York City, dos Estados Unidos.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Corinthians

Mas por quais motivos o Timão venderia um atleta de 20 anos formado nas categorias de base por cerca de 5 a 6 milhões de euros (R$ 28,3 a 34 mi na cotação atual)? O LANCE! tenta explicar.

PERDA DE ESPAÇO

GP estreou pelo Corinthians no segundo semestre de 2020, durante o Brasileirão que se estendeu até o ano seguinte. Mas foi em 2021 que Gabriel Pereira teve a sua primeira chance como titular, em um clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Paulistão, ainda com o técnico Vagner Mancini.

No segundo semestre da última temporada, já sob o comando técnico de Sylvinho, foi quando o atleta teve uma maior oportunidade com a camisa corintiana, encerrando a temporada como peça constantemente presente entre os 11 titulares.

Contudo, na atual temporada, o garoto perdeu espaço e foi recebendo cada vez menos oportunidades. Dos nove jogos disputados pelo clube até o momento, foi titular apenas em dois, com Sylvinho, somando 199 minutos nas cinco vezes em que entrou em campo e apenas uma assistência.

Isso se deve principalmente a chegada dos reforços mais badalados, na forma do 'quinteto mágico', bem como a melhor fase de Gustavo Silva, que ganhou a disputa de GP pela vaga de '12º homem da equipe'.

Dessa forma, o staff de Gabriel Pereira avaliou que uma transferência neste momento da carreira do jogador poderia ser benéfica para sua evolução e projeção não só futebolística, como financeira.

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METAS FINANCEIRAS

Para a atual temporada, o Corinthians estipulou a meta de arrecadar R$ 100 milhões em vendas de atletas, já que desde o ano passado o clube vem investindo em jogadores mais experientes e de alto calibre no futebol, como Renato Augusto, Willian e Paulinho. Consequentemente, a folha salarial aumentou substancialmente.

A diretoria alvinegra deu um importante passo para conseguir chegar na meta ao acertar a venda do volante Éderson, que estava emprestado ao Fortaleza, para a Salernitana, da Itália. Os valores dessa negociação giram em torno de 6,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 40 milhões, na cotação do momento).

Caso a venda de GP se concretize, o Timão pode chegar a mais de R$ 70 milhões em vendas apenas no primeiro terço do ano.

O clube ainda acredita que na janela de verão europeia, em julho, as equipes do Velho Continente podem oferecer propostas pelo zagueiro João Victor, que já atraiu o interesse do Benfica no ano passado.

Portanto, vender GP por cerca de R$ 32 milhões faria o time do Parque São Jorge se aproximar das metas estabelecidas com vendas de jogadores e ajudaria o clube a ficar no azul.