Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Metas financeiras e perda de espaço: entenda as razões por trás da provável venda de Gabriel Pereira, do Corinthians
futebol

Metas financeiras e perda de espaço: entenda as razões por trás da provável venda de Gabriel Pereira, do Corinthians

Com menos oportunidades na equipe titular, GP se tornou um ativo importante para o Timão conseguir bater suas metas financeiras com vendas de jogadores na temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2022 às 07:00

Publicado em 04 de Março de 2022 às 07:00

O Corinthians está próximo de acertar a saída de mais uma prata da casa. Trata-se do meia Gabriel Pereira, que está em negociações avançadas com o Grupo City, e ele jogaria no New York City, dos Estados Unidos.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Corinthians
Mas por quais motivos o Timão venderia um atleta de 20 anos formado nas categorias de base por cerca de 5 a 6 milhões de euros (R$ 28,3 a 34 mi na cotação atual)? O LANCE! tenta explicar.
PERDA DE ESPAÇO
GP estreou pelo Corinthians no segundo semestre de 2020, durante o Brasileirão que se estendeu até o ano seguinte. Mas foi em 2021 que Gabriel Pereira teve a sua primeira chance como titular, em um clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Paulistão, ainda com o técnico Vagner Mancini.
No segundo semestre da última temporada, já sob o comando técnico de Sylvinho, foi quando o atleta teve uma maior oportunidade com a camisa corintiana, encerrando a temporada como peça constantemente presente entre os 11 titulares.
Contudo, na atual temporada, o garoto perdeu espaço e foi recebendo cada vez menos oportunidades. Dos nove jogos disputados pelo clube até o momento, foi titular apenas em dois, com Sylvinho, somando 199 minutos nas cinco vezes em que entrou em campo e apenas uma assistência.
Isso se deve principalmente a chegada dos reforços mais badalados, na forma do 'quinteto mágico', bem como a melhor fase de Gustavo Silva, que ganhou a disputa de GP pela vaga de '12º homem da equipe'.
Dessa forma, o staff de Gabriel Pereira avaliou que uma transferência neste momento da carreira do jogador poderia ser benéfica para sua evolução e projeção não só futebolística, como financeira.
> TABELA - Confira os jogos do Timão no Paulista e os simule
METAS FINANCEIRAS
Para a atual temporada, o Corinthians estipulou a meta de arrecadar R$ 100 milhões em vendas de atletas, já que desde o ano passado o clube vem investindo em jogadores mais experientes e de alto calibre no futebol, como Renato Augusto, Willian e Paulinho. Consequentemente, a folha salarial aumentou substancialmente.
A diretoria alvinegra deu um importante passo para conseguir chegar na meta ao acertar a venda do volante Éderson, que estava emprestado ao Fortaleza, para a Salernitana, da Itália. Os valores dessa negociação giram em torno de 6,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 40 milhões, na cotação do momento).
Caso a venda de GP se concretize, o Timão pode chegar a mais de R$ 70 milhões em vendas apenas no primeiro terço do ano.
O clube ainda acredita que na janela de verão europeia, em julho, as equipes do Velho Continente podem oferecer propostas pelo zagueiro João Victor, que já atraiu o interesse do Benfica no ano passado.
Portanto, vender GP por cerca de R$ 32 milhões faria o time do Parque São Jorge se aproximar das metas estabelecidas com vendas de jogadores e ajudaria o clube a ficar no azul.
Crédito: GPemaçãopeloTimão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados