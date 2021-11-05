Messi será o vencedor da Bola de Ouro pela sétima vez em sua carreira, segundo TV

Messi será o mais novo vencedor da Bola de Ouro da última temporada, segundo a RTP, Rádio e Televisão de Portugal. O craque argentino, inclusive, já teria sido informado que conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo em 2021, e concedeu entrevista a France Football.A France Football, organizadora da Bola de Ouro, anunciou os trinta finalistas ao prêmio no dia 8 de outubro. Lionel Messi disputava a premiação com craques como Neymar, Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne e Robert Lewandowski.
Os candidatos da Bola de Ouro foram escolhidos com votos de 180 jornalistas de todo o mundo. Pelo Brasil, Neymar é o único representante da lista, que ainda conta o meio-campista ítalo-brasileiro Jorginho, do Chelsea.
A premiação não foi realizada em 2020 por conta da pandemia de Covid-19, sendo disputada na última vez em 2019, quando Messi conquistou o seu sexto troféu.