Messi será o vencedor da Bola de Ouro pela sétima vez em sua carreira, segundo TV

Messi será o mais novo vencedor da Bola de Ouro da última temporada, segundo a RTP, Rádio e Televisão de Portugal. O craque argentino, inclusive, já teria sido informado que conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo em 2021, e concedeu entrevista a France Football.A France Football, organizadora da Bola de Ouro, anunciou os trinta finalistas ao prêmio no dia 8 de outubro. Lionel Messi disputava a premiação com craques como Neymar, Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne e Robert Lewandowski.