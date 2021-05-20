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Messi quer ficar no Barça, mas família prefere ida para Paris

Paris Saint-Germain realizou uma proposta ao atacante argentino, enquanto Barcelona estuda detalhes para formalizar a renovação contratual ao camisa 10...
LanceNet

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Publicado em 

20 mai 2021 às 09:45

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 09:45

Crédito: JOSE JORDAN / AFP
Lionel Messi quer permanecer no Barcelona, mas sua família tenta convencê-lo a jogar no Paris Saint-Germain, segundo o "Le Parisien". O clube francês já fez uma proposta ao argentino, enquanto os culés estudam detalhes antes de formalizar a oferta ao camisa 10.As informações indicam que o atacante deve sofrer uma redução salarial para ficar na Catalunha e que receberia menos do que se fosse jogador do PSG. Por outro lado, Jorge Messi, pai e agente do craque, e outros membros da família do atleta o estão pressionando pela mudança.
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Enquanto o Barça passa por um período de dificuldade financeira e reformulação no elenco, Messi pode encontrar um projeto esportivo mais bem estruturado em Paris. E esta é uma das chaves para a renovação com o clube blaugrana ou não, mas o camisa 10 aguarda uma posição de Laporta.​​O jornal também confirma que o objetivo do argentino é permanecer na Europa até 2023 antes de se mudar para os Estados Unidos e atuar na Major League Soccer (MLS). O jogador deve receber um bom salário e ter uma boa qualidade de vida.

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