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Messi proriza projeto esportivo para renovar contrato com o Barcelona

Apesar de estar bem adaptado à Catalunha, argentino busca estar em uma equipe forte e que brigue por todos os títulos que o Barça disputa na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 09:07

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 09:07

Crédito: Messi deixa a temporada com apenas o título da Copa do Rei (Pau BARRENA / AFP
Lionel Messi está dando ao Barcelona a prioridade para firmar um novo acordo. Segundo a imprensa catalã, o argentino prioriza o projeto esportivo que o clube irá lhe apresentar para os próximos anos. Com isso, a questão econômica e a adaptação ao local em que vive estão em segundo plano.Os culés ainda não apresentaram nenhuma proposta oficial pela renovação contratual do camisa 10. E por conta das exigências, é possível que o craque espere até o final da Copa América para observar as movimentações da equipe blaugrana no mercado antes de tomar uma decisão.
> Veja a tabela da La Liga
A primeira decisão de Joan Laporta após o fim do Campeonato Espanhol deve ser pela permanência ou não do técnico Ronald Koeman. O holandês fez um trabalho irregular e o nome de Xavi, ídolo do Barcelona, é o mais cotado para assumir o cargo.
Além disso, o clube começa a se movimentar no mercado em busca das contratações dos atacantes Aguero e Depay e do zagueiro Eric Garcia, todos sem contrato a partir de junho. Após esse período, Messi deve avaliar se entende que o time é competitivo para brigar por uma Champions League e decidir se irá permanecer na Catalunha ou não.

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