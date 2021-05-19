Messi proriza projeto esportivo para renovar contrato com o Barcelona

Crédito: Messi deixa a temporada com apenas o título da Copa do Rei (Pau BARRENA / AFP

Lionel Messi está dando ao Barcelona a prioridade para firmar um novo acordo. Segundo a imprensa catalã, o argentino prioriza o projeto esportivo que o clube irá lhe apresentar para os próximos anos. Com isso, a questão econômica e a adaptação ao local em que vive estão em segundo plano.Os culés ainda não apresentaram nenhuma proposta oficial pela renovação contratual do camisa 10. E por conta das exigências, é possível que o craque espere até o final da Copa América para observar as movimentações da equipe blaugrana no mercado antes de tomar uma decisão.

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A primeira decisão de Joan Laporta após o fim do Campeonato Espanhol deve ser pela permanência ou não do técnico Ronald Koeman. O holandês fez um trabalho irregular e o nome de Xavi, ídolo do Barcelona, é o mais cotado para assumir o cargo.