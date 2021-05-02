  • Messi perde pênalti, faz gol de falta, Barcelona vence o Valencia de virada e segue na briga pelo título espanhol
Messi perde pênalti, faz gol de falta, Barcelona vence o Valencia de virada e segue na briga pelo título espanhol

Após primeiro tempo sem gols, equipes fazem etapa final de alto nível e Barcelona segue firme na luta por mais um título do Campeonato Espanhol. Próximo jogo é contra o líder...

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 17:50

LanceNet

02 mai 2021 às 17:50
Crédito: JOSE JORDAN / AFP
Sonhando com o título espanhol, o Barcelona mostrou poder de reação neste domingo para vencer o Valencia de virada, fora de casa, pela 34ª rodada da La Liga. Com gols de Messi (duas vezes) e Griezmann, os catalães venceram os Che por 3 a 2 no Mestalla. Gabriel Paulista e Soler marcaram para os valencianos.
+ Veja a tabela da La LigaPRIMEIRO TEMPO MORNOOs 45 minutos inicias foram de domínio do Barcelona, mas o time catalão não conseguiu converter em gol as poucas chances claras criadas. O Valencia, por sua vez, tentava se defender e apostava em jogadas rápidas para surpreender os blaugranas.
COM POLÊMICAO placar só foi inaugurado no início do segundo tempo. Gonçalo Guedes fez grande jogada, mas parou em excelente defesa de Ter Stegen. No escanteio, Soler cobrou na segunda trave e o brasileiro Gabriel Paulista apareceu sozinho para marcar. O Barcelona reclamou de falta de Thierry Correia em Ter Stegen no lance, mas o VAR confirmou o gol.
DEU SORTEA vantagem valenciana, entretanto, durou bem pouco. Cinco minutos depois, Lato fez pênalti ao colocar a mão na bola, mas Messi bateu mal e Cillessen pegou. No rebote, após bate e rebate, a bola sobrou para o próprio argentino, que deixou tudo igual.
VIRADA​Mais cinco minutos e o Barcelona conseguiu a virada. Jordi Alba apareceu na esquerda, levantou com maestria para De Jong, que apareceu como uma flecha e cabeceou para boa defesa de Cillessen. Livre na pequena área, Griezmann pegou o rebote e virou o jogo.
SHOW DO E.T.​Aos 23 do segundo tempo, Messi foi derrubado na entrada da área e ele mesmo foi para cobrança. Se o argentino teve dificuldade para bater pênalti, o mesmo não aconteceu no tiro livre. Com extrema categoria, o camisa 10 cobrou a falta, que bateu na trave de Cillessen, e morreu no fundo das redes. No fim, Soler descontou para o Valencia com um belo gol de fora da área.
+ Veja como anda a liberação de público pelo mundo
SEQUÊNCIA​O Barcelona volta a campo no próximo jogo, no jogo que pode ser um dos definidores do título espanhol. No Camp Nou, o time blaugrana recebe o líder Atlético de Madrid, no sábado, às 11h15 (de Brasília). No dia seguinte, o Valencia recebe o Real Valladolid.

