Messi está com vontade de competir e opina sobre nova rotina do futebol

Messi está entusiasmado para voltar ao campo de futebol e poder voltar a jogar com seus companheiros e competir contra seus adversários. Em entrevista ao site da Adidas, o craque não deixou de tratar do assunto da COVID-19, como ele vê a situação no esporte e sobre o trabalho em meio a pandemia e com os protocolos de segurança sanitária a serem seguidos.
- Não podemos pensar no que deixamos para trás. Temos que pensar no futuro. Em como voltar ao dia a dia do treinamento, ver os companheiros, jogar os primeiros jogos. Será estranho no começo, mas quero voltar a competir.
O camisa 10 do Barça faz projeções sobre como acredita que diversos atletas e clubes vão voltar após essa pandemia.
- Quando voltarmos, será como começar de novo. Vamos ter tempo de preparação antes do recomeço da competição e vamos recuperar jogadores importantes que estavam lesionados. Tecnicamente será a mesma temporada, mas acredito que todos as equipes e jogadores vão viver de forma diferente.
O argentino também comentou sobre sua rotina de trabalho durante os dois meses em que teve que treinar de casa e sem acesso às instalações do clube.
- Tento trabalhar todos os dias e fazer os exercícios que nos passam. Mas não tem nada a ver com o treinamento em grupo e, acima de tudo, não ter o ritmo dos jogos é ruim, mas é a nova realidade a qual temos que conviver.
Além disso, Messi também comentou que jogar sem torcida não é a forma como ele gostaria e que os atletas devem ter que trabalhar ainda mais a questão da mente e da concentração durante as partidas. A estrela pode voltar ao campo com o Barcelona no próximo dia 14 de junho diante do Mallorca.E MAIS:Kimmich comemora golaço e afirma que sabia que goleiro do Borussia ficava adiantado às vezesJornal afirma que Casemiro renovou contrato com Real Madrid até 2023Caballero diz que sofreu ameaças de morte após falhas na Copa do MundoBalotelli falta a treino no Brescia e relação com o clube fica estremecida E MAIS: