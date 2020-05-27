Messi está com vontade de competir e opina sobre nova rotina do futebol

Crédito: JOSEP LAGO / AFP

Messi está entusiasmado para voltar ao campo de futebol e poder voltar a jogar com seus companheiros e competir contra seus adversários. Em entrevista ao site da Adidas, o craque não deixou de tratar do assunto da COVID-19, como ele vê a situação no esporte e sobre o trabalho em meio a pandemia e com os protocolos de segurança sanitária a serem seguidos.

- Não podemos pensar no que deixamos para trás. Temos que pensar no futuro. Em como voltar ao dia a dia do treinamento, ver os companheiros, jogar os primeiros jogos. Será estranho no começo, mas quero voltar a competir.

O camisa 10 do Barça faz projeções sobre como acredita que diversos atletas e clubes vão voltar após essa pandemia.

- Quando voltarmos, será como começar de novo. Vamos ter tempo de preparação antes do recomeço da competição e vamos recuperar jogadores importantes que estavam lesionados. Tecnicamente será a mesma temporada, mas acredito que todos as equipes e jogadores vão viver de forma diferente.

O argentino também comentou sobre sua rotina de trabalho durante os dois meses em que teve que treinar de casa e sem acesso às instalações do clube.

- Tento trabalhar todos os dias e fazer os exercícios que nos passam. Mas não tem nada a ver com o treinamento em grupo e, acima de tudo, não ter o ritmo dos jogos é ruim, mas é a nova realidade a qual temos que conviver.