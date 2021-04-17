Messi comemora título da Copa do Rei: 'Este grupo merecia uma alegria'

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Melhor jogador na final da Copa do Rei, que terminou com vitória do Barcelona por 4 a 0 sobre o Athletic Bilbao, o argentino Lionel Messi falou após o título. O camisa 10 celebrou a conquista e se disse feliz por levantar o primeiro troféu como capitão da equipe.

+ Veja a tabela da La Liga- Estamos muito felizes, este grupo merecia uma alegria. É especial ter conquistado o primeiro título como capitão do clube onde vivi toda a minha vida - disse Messi.

Sobre o jogo, Messi falou que o Barcelona teve paciência diante de uma defesa bem postada do Athletic Bilbao, que complicou o jogo na etapa inicial, mas não manteve o nível nos 45 minutos finais.

- Tivemos paciência para jogar a bola de um lado para o outro, para procurar o perigo. No primeiro tempo foi difícil, mas no segundo tempo eles diminuíram o ritmo um pouco e nós aproveitamos isso.

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O astro argentino ainda afirmou que o Barcelona está vivo na luta pelo Campeonato Espanhol e que a equipe não vai desistir da competição.