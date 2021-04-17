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futebol

Messi comemora título da Copa do Rei: 'Este grupo merecia uma alegria'

Argentino foi o melhor jogador da final, com dois gols marcados, e disse que Barcelona ainda está vivo no Espanhol: 'Ainda faltam muitos jogos e muitos das coisas vão acontecer'...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 18:56

LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2021 às 18:56
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Melhor jogador na final da Copa do Rei, que terminou com vitória do Barcelona por 4 a 0 sobre o Athletic Bilbao, o argentino Lionel Messi falou após o título. O camisa 10 celebrou a conquista e se disse feliz por levantar o primeiro troféu como capitão da equipe.
+ Veja a tabela da La Liga- Estamos muito felizes, este grupo merecia uma alegria. É especial ter conquistado o primeiro título como capitão do clube onde vivi toda a minha vida - disse Messi.
Sobre o jogo, Messi falou que o Barcelona teve paciência diante de uma defesa bem postada do Athletic Bilbao, que complicou o jogo na etapa inicial, mas não manteve o nível nos 45 minutos finais.
- Tivemos paciência para jogar a bola de um lado para o outro, para procurar o perigo. No primeiro tempo foi difícil, mas no segundo tempo eles diminuíram o ritmo um pouco e nós aproveitamos isso.
+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporada
O astro argentino ainda afirmou que o Barcelona está vivo na luta pelo Campeonato Espanhol e que a equipe não vai desistir da competição.
- É uma temporada diferente, com mudanças, com jogadores jovens. Foi difícil começarmos no início, mas a equipe tem se fortalecido e estamos na luta pela La Liga. Ainda faltam muitos jogos e muitos das coisas vão acontecer - concluiu.

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