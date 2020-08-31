Mesmo irritado com gol anulado, Raniel celebra nova chance no Santos: 'Sabia que a hora ia chegar'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, Raniel, que marcou o primeiro gol do jogo, anulado pela arbitragem de vídeo, ao mesmo tempo que mostrou irritação com a arbitragem, comemorou ter voltado a iniciar uma partida pelo Peixe.

– Estava bastante ansioso, trabalhando bastante. Sabia que uma hora ia chegar essa oportunidade novamente – disse à Santos TV após a partida.

– Se demora muito é porque está querendo achar alguma coisa algum problema. Deveria ter ido no monitor antes, e não foi. Acho que o gol do Marinho foi legal, infelizmente a interpretação dele foi diferente, mas só que tem que rever várias coisas, porque é sempre contra o Santos – acrescentou Primeiro dos dois reforços santistas em 2020, o atacante vem sofrendo com lesões, a última sofrida no primeiro jogo após a retomada do futebol, paralisado por quatro meses, por conta da pandemia do novo coronavírus. Nos minutos finais do empate em 1 a 1 contra o Santo André, pela 11ª rodada do Paulistão, no dia 22 de julho, o camisa 12 sofreu um trauma no joelho esquerdo, que o tirou dos gramados durante um mês sete dias. Nesse meio tempo, o Alvinegro Praiano mudou de treinador, e Cuca, o novo comandante, mostrou ter confiança no atleta.

– Estava preparado, juntamente com toda a comissão do professor Cuca vinha fazendo vários trabalhos comigo e sabia que era um jogo especial – afirmou o atacante.