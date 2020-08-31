Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mesmo irritado com gol anulado, Raniel celebra nova chance no Santos: 'Sabia que a hora ia chegar'
futebol

Mesmo irritado com gol anulado, Raniel celebra nova chance no Santos: 'Sabia que a hora ia chegar'

Atacante teve gol anulado com a ajuda do VAR ainda no primeiro tempo, na derrota do Peixe por 1 a 0 contra o Flamengo, neste domingo (30): 'Sempre contra o Santos'...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 21:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2020 às 21:02
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, Raniel, que marcou o primeiro gol do jogo, anulado pela arbitragem de vídeo, ao mesmo tempo que mostrou irritação com a arbitragem, comemorou ter voltado a iniciar uma partida pelo Peixe.
– Estava bastante ansioso, trabalhando bastante. Sabia que uma hora ia chegar essa oportunidade novamente – disse à Santos TV após a partida.
– Se demora muito é porque está querendo achar alguma coisa algum problema. Deveria ter ido no monitor antes, e não foi. Acho que o gol do Marinho foi legal, infelizmente a interpretação dele foi diferente, mas só que tem que rever várias coisas, porque é sempre contra o Santos – acrescentou Primeiro dos dois reforços santistas em 2020, o atacante vem sofrendo com lesões, a última sofrida no primeiro jogo após a retomada do futebol, paralisado por quatro meses, por conta da pandemia do novo coronavírus. Nos minutos finais do empate em 1 a 1 contra o Santo André, pela 11ª rodada do Paulistão, no dia 22 de julho, o camisa 12 sofreu um trauma no joelho esquerdo, que o tirou dos gramados durante um mês sete dias. Nesse meio tempo, o Alvinegro Praiano mudou de treinador, e Cuca, o novo comandante, mostrou ter confiança no atleta.
– Estava preparado, juntamente com toda a comissão do professor Cuca vinha fazendo vários trabalhos comigo e sabia que era um jogo especial – afirmou o atacante.
Com oito jogos pelo Peixe, Raniel tem dois gols marcados pelo clube, ambos anotados na vitória por 2 a 0 contra a Inter de Limeira, pela terceira rodada do Paulistão, na Vila Belmiro, no dia 30 de janeiro. O jogador é um dos vice-artilheiros santistas na temporada, ao lado de Arthur Gomes e Eduardo Sasha, que já deixou o clube e hoje atua no Atlético-MG. Marinho, com seis tentos anotados, ocupa a liderança do quesito no Peixe em 2020.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados