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Mesmo impedido de contratar, Cruzeiro procura o zagueiro Maicon

O jogador, ex-São Paulo, que foi revelado pela Raposa, foi procurado de forma oficial pelo time mineiro para ser reforço em 2022...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 22:28

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 22:28

O Cruzeiro, mesmo poder contratar ainda, por conta da punição da FIFA, o Transfer Ban, já começa a pensar em reforços para o ano de 2022. A Raposa procurou o zagueiro Maicon, de 33 anos, para ser reforço do clube na próxima temporada. O nome tem aval de Vanderlei Luxemburgo, mas o time azul terá concorrência de outros clubes para contar com o defensor, que foi revelado pela equipe celeste, mas como teve pouco espaço, não seguiu carreira no time mineiro. O interesse azul foi revelado incialmente pela Rádio Itatiaia e confirmado pelo L!. Apesar das dificuldades do negócio, pois o Cruzeiro precisa quitar cerca de R$ 13 milhões em dívidas pelos atacantes Riascos e Arrascaeta, que não foram honradas pela Raposa com o Defensor, do Uruguai, e Mazatlán FC, do México. O sonho de ter o jogador no elenco tem outro entrave: o financeiro. O time mineiro não teria, pelo menos agora, de pagar o que o zagueiro ganha e para vir, teria de reduzir sua pedida salarial. Maicon está livre no mercado após deixar o Al Nassr, da Arábia Saudita. O jogador também tem passagens por Galatasaray-TUR, São Paulo, Porto e Nacional da Ilha da Madeira-POR e Cabofriense.
Crédito: Oúltimoclubedoex-sãopaulini MaiconfoioAlNassr-(ÉricoLeonan/saopaulofc.net

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