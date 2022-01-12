Mesmo fora dos planos do Corinthians, Danilo Avelar treina com o elenco principal do Timão

Através dos representantes do futebol, o Corinthians já deixou claro que não conta com o defensor Danilo Avelar para a temporada, mas enquanto busca um novo clube para o atleta, ele treinou com o elenco corintiano nesta quarta-feira (12). O atleta se envolve em um caso de injúria racial em junho do ano passado, durante um jogo online, e, desde então, passou a não fazer mais parte dos planos da equipe corintiana, que chegou até tentar a rescisão de contrato por justa causa, mas não conseguiu por questões legais.

À época, Avelar estava se recuperando de uma lesão no joelho sofrida em outubro de 2020, em um clássico contra o Santos, e seguiu se recuperando sabendo que não seguiria no Timão quando estivesse em melhor condição física.

Nas últimas semanas, o zagueiro e lateral-esquerdo ficou perto de acertar com o Cruzeiro, mas a transformação da equipe mineira em Sociedade Anônima do Futebol atraplahou os planos do Corinthians de se livrar do jogador. A bola da vez é o Ceará, que conversa com a diretoria corintiana para contratar o atleta. O entrave de momento é o modelo de contrato, por empréstimo até o fim da temporada, quando também termina o vínculo de Danilo Avelar com o clube do Parque São Jorge, ou rescisão amigável para que o jogador fique livre para acertar com o Vozão.

Enquanto isso, Avelar pode, ao invés de treinar separado, compor os trabalhos do elenco corintiano durante a pré-temporada.