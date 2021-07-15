Mesmo feliz com protagonismo no Corinthians, Mosquito se cobra por falta de gols: 'Tem me incomodado'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Não é segredo para ninguém que o ‘o cara’ do Corinthians nesta temporada é o atacante Gustavo Mosquito. As principais chances de gols do clube tem passado pelos pés do camisa 19 que, ainda assim, tem se cobrado com a ausência de gols.

A última vez que o atleta foi às redes aconteceu no último dai 20 de maio, na goleada corintiana por 5 a 0 sobre o Sport Huancayo (PER), na Neo Química Arena, pela penúltima partida da primeira fase da Copa Sul-Americana, ainda com o comando interino do auxiliar Fernando Lázaro.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosDesde a chegada de Sylvinho, novo treinador, ainda que Mosquito tenha sido destaque do Corinthians, ele ainda não marcou, algo que tem o incomodado.

- Eu me cobro muito para fazer gols e tem me incomodado alguns dias, embora tenha participado, dando assistência, talvez ajude o posicionamento mais aberto dou mais assistência – disse em entrevista coletiva virtual realizada nesta quinta-feira (15)

No dia 24 de junho, pela sexta rodada do Brasileirão, Gustavo foi às redes logo no início do jogo, na vitória corintiana por 2 a 1 sobre o Sport, em Itaquera, mas com a ajuda do VAR o tento foi anulado, algo que o jogador lamenta, já que a posição de impedimento na ocasião foi traçada milimetricamente.

- Vou trabalhar forte pra sair esse gol, infelizmente teve o gol do Sport anulado vou trabalhar forte para esses gols saírem.

Contudo, Mosquito comemora a sua condição de protagonista no Timão. Contratado em 2018, após se destacar pelo Coritiba, ele tem se firmado com a camisa alvinegra desde a temporada passada. Porém, antes, foi emprestado ao Oeste, Vila Nova e Paraná.

- Muito feliz por ter conquistado meu espaço, trabalhei forte para isso, acredito que vou fazer de tudo pra manter e jogar em alto nível e manter isso, responsabilidade grande você ser protagonista, as pessoas colocarem essa responsabilidade em você, mas é uma responsabilidade boa, vou trabalhar forte, evoluir, não me acomodar, para continuar jogando e fazendo gols, dando assistências e participando que é o mais importante.