Mesmo em meio as dificuldades, balanço financeiro do Inter é positivo

Apesar de um cenário extremamente desfavorável no aspecto financeiro que foi agravado em razão da pandemia, o Internacional fechou as contas de 2021 com saldo positivo segundo balanço financeiro apresentado e aprovado pelo Conselho Deliberativo. >Libra: detalhes sobre a criação da nova Liga Brasileira de ClubesEm cenário onde um intenso processo de reestruturaçãoo dos setores com corte de despesas e renegociação de acordos foram pontos importantes, o Colorado fechou o ano passado com seu maior superávit dos últimos cinco anos: R$ 787 mil.

Para se ter uma ideia da representatividade do resultado, no balanço financeiro relacionado ao ano de 2020, esses números foram calculados com um déficit de R$ 91 milhões, o maior em toda a história do clube.

Além de conseguir reduzir os custos em caráter geral (queda de R$ 79 milhões no balanço de 2020 para R$ 65 milhões apenas em despesas operacionais), o Inter conseguiu potencializar os principais elementos relacionados a fontes de receita do clube como as cotas de televisão e premiações, negociações de atletas, setor social, patrocínio e licença da marca.

Enquanto o cenário fora das quatro linhas é animador, dentro de campo a equipe dirigida por Mano Menezes tem uma importante missão nesta quinta-feira (5). Diante do Guaireña-PAR, pela Sul-Americana, no Paraguai, o Colorado precisa vencer para assumir a ponta do Grupo E onde, consequentemente, estará mais perto da vaga nas oitavas de final.

Vale ressaltar que, diferente da Libertadores, apenas o líder de cada grupo avança ao mata-mata.