Mesmo em feriado, Corinthians mantém treino sem saber quando volta a jogar

O feriado de Sexta-Feira Santa também foi dia de treinamento para o elenco do Corinthians. Nesta manhã, os jogadores corintianos seguiram a semana de atividades no CT Joaquim Grava, ainda sem saber quando será o próximo compromisso do time. Os trabalhos foram divididos em dois, com um primeiro momento contemplando a parte física e a segunda tática.
Inicialmente, a equipe de preparação física do Timão, comandada por Flávio de Oliveira, supervisionou um circuito de exercícios coordenativos, de força e tração.
Após isso, o técnico Vagner Mancini assumiu as rédeas dos trabalhos e promoveu uma atividade tática, onde, assim como ele tem feito desde o início da semana, parou por vezes o treino para orientar os atletas quanto a posicionamento e tomada de decisões.
Diferentemente do último fim de semana, neste sábado (3) e domingo (4) o plantel corintiano não terá folga.
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Fase emergencial
O Estado de São Paulo está em fase emergencial de contensão ao avanço do novo coronavírus e, portanto, suspende os eventos esportivos, a princípio até o dia 11 de abril.
No primeiro momento, o Campeonato Paulista está parado, mas a FPF não descarta a possibilidade de levar jogos para outras Unidades da Federação, como no dia 23 de março, quando Mirassol e Corinthians se enfrentaram em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada do Estadual. O Timão, ao lado de Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo, formam a prioridade da entidade máxima do futebol paulista, já que são equipes que disputam mais de uma competição ao mesmo tempo.