Mesmo em feriado, Corinthians mantém treino sem saber quando volta a jogar

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O feriado de Sexta-Feira Santa também foi dia de treinamento para o elenco do Corinthians. Nesta manhã, os jogadores corintianos seguiram a semana de atividades no CT Joaquim Grava, ainda sem saber quando será o próximo compromisso do time. Os trabalhos foram divididos em dois, com um primeiro momento contemplando a parte física e a segunda tática.

Inicialmente, a equipe de preparação física do Timão, comandada por Flávio de Oliveira, supervisionou um circuito de exercícios coordenativos, de força e tração.

Após isso, o técnico Vagner Mancini assumiu as rédeas dos trabalhos e promoveu uma atividade tática, onde, assim como ele tem feito desde o início da semana, parou por vezes o treino para orientar os atletas quanto a posicionamento e tomada de decisões.

Diferentemente do último fim de semana, neste sábado (3) e domingo (4) o plantel corintiano não terá folga.

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Fase emergencial

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