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Mesmo com vice, Palmeiras vê Dudu e Danilo eleitos entre os melhores do Mundial

Thiago Silva foi eleito o melhor jogador da competição de maneira controversa...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 16:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 16:35
O atacante Dudu e o volante Danilo estão entre os melhores jogadores do Mundial de Clubes, segundo eleição da própria Fifa, mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Chelsea, neste sábado (12).
O camisa 7 ficou com a bola de prata, enquanto a revelação da base ficou com a de bronze.
O melhor jogador da competição é controverso. Thiago Silva, autor do pênalti que gerou o empate do Verdão no segundo tempo da partida, ficou com a bola de ouro.
O zagueiro brasileiro do Chelsea ainda ganhou o prêmio especial dado por votação dos torcedores presentes aos jogos nos estádios.
Crédito: DudurecebeuaboladepratanoMundialdeClubesdestatemporada(Foto:KARIMSAHIB/AFP

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