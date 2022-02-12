Mesmo com vice, Palmeiras vê Dudu e Danilo eleitos entre os melhores do Mundial

O atacante Dudu e o volante Danilo estão entre os melhores jogadores do Mundial de Clubes, segundo eleição da própria Fifa, mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Chelsea, neste sábado (12).

O camisa 7 ficou com a bola de prata, enquanto a revelação da base ficou com a de bronze.

O melhor jogador da competição é controverso. Thiago Silva, autor do pênalti que gerou o empate do Verdão no segundo tempo da partida, ficou com a bola de ouro.

O zagueiro brasileiro do Chelsea ainda ganhou o prêmio especial dado por votação dos torcedores presentes aos jogos nos estádios.