Mesmo com um a menos, Santos segura empate contra o Ceará pela Copa do Brasil

Crédito: Richard Callis/Fotoarena/Lancepress!

Pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Santos e Ceará empataram em 0 a 0, na Vila Belmiro, na tarde desta quarta-feira (28).

O destaque do jogo ficou para a expulsão do zagueiro Lucas Veríssimo, aos 45 minutos do primeiro tempo, com o auxílio do VAR, após dividida com Rafael Sóbis, onde o defensor santista acabou acertando com as travas da chuteira a cabeça do atacante cearense. PRIMEIRO TEMPO RUIM

Nos primeiros minutos de jogo, o Santos deu indícios de que poderia ir para cima. O time de Cuca avançou as suas linhas ofensivas e concentrava as suas jogadas no campo de ataque. No entanto, o Ceará logo neutralizou as subidas do Peixe e passou a trocar passes na sua zona ofensiva, o problema é que ambas as equipes não criavam situações claras de gol.

Do lado santista, apenas um chute da entrada da grande área de Marinho, pela ponta direita, que tirou tinta da trave, logo aos seis minutos, e outro aos 30 minutos, quando os cearenses já eram melhores, em uma escapada de Soteldo, que fez boa jogada individual e obrigou Fernando Prass fazer boa defesa.

O Vozão também aprontou apenas duas vezes na etapa inicial, mas sem tirar o zero do placar. Em uma entrada livre e chute cruzado para fora no lado direito de ataque no primeiro quarto do jogo, e já no fim do primeiro tempo com Vina obrigando João Paulo a fazer boa defesa em chute de fora da área no canto esquerdo.

EXPULSÃO DE VERÍSSIMO

Aos 45 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Lucas Veríssimo, que iniciou a partida como capitão do Peixe, foi expulso de campo, após levantar demais o pé e acertar a cabeça do atacante Rafael Sóbis com a trava da chuteira. Inicialmente o defensor santista recebeu amarelo, que se tornou vermelho após consulta ao VAR.

SANTOS VOLTA MELHOR

Mesmo com um a menos, o Santos voltou se impondo mais ao ataque na segunda etapa, inclusive criando mais oportunidades do que todo o primeiro tempo. Com dois chutes da entrada da área, Marinho fez Fernando Prass trabalhar. Enquanto isso, Soteldo estava afim de jogo, correndo bastante, se apresentando pro jogo e criando oportunidades principalmente pelas beiradas.

CEARÁ RESPONDE

Após as entradas de Lima e Rick, aos 17 minutos do segundo tempo, o Ceará voltou a incomodar o Peixe. O Vozão passou a concentrar as suas jogadas no campo de ataque, trocar passes ofensivos e levou perigo ao gol e João Paulo em duas oportunidades seguidas.

GOL CEARENSE ANULADO​Aos 26 minutos do segundo tempo, o Ceará tirou o zero do placar, com Rick, ue recebeu lançamento em profundidade, dominou e tocou na saída do goleiro João Paulo. Mas no ato do domínio o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães já apitava impedindo a conclusão, entendendo que a bola havia sido ajeitada com o braço antes do chute. Os jogadores cearenses reclamaram bastante, mas o árbitro não recorreu ao monitor do VAR para confirmação da anulação e manteve a sua decisão nas quatro linhas. SANTOS 0 x 0 CEARÁFICHA TÉCNICA

Estádio: Vila Belmiro, Santos (SP)Data e horário: 28 de outubro de 2020, às 16hÁrbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Faria (RJ)Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)Renda/Público: Portões fechadosCartões amarelos: Marinho e Jean Mota (Santos); Charles e Fabinho (Ceará)Cartão vermelho: Lucas Veríssimo (Santos)

SANTOS: João Paulo; Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson (Sandry, 25'/2T), Diego Pituca e Jean Mota (Luiz Felipe, intervalo); Lucas Braga (Tailson, 32'/2T), Marinho e Soteldo (Arthur Gomes, 32'/2T). Técnico: Cuca.