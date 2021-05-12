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Mesmo com tropeço, Flamengo tem chance de garantir classificação ainda nesta rodada; veja cenários

Rubro-Negro empatou com o Unión La Calera e chegou aos 10 pontos no Grupo G da Libertadores. Caso a LDU vença o Vélez na quinta, Fla garante vaga nas oitavas de final...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 07:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo dependia apenas das próprias forças para garantir a vaga nas oitavas de final da Libertadores com duas rodadas de antecedência. A equipe, no entanto, empatou em 2 a 2 com o Unión La Calera e frustrou os planos de voltar ao Rio de Janeiro com a classificação na bagagem. Mesmo assim, há chances de o Rubro-Negro chegar na próxima rodada já classificado.
+ ATUAÇÕES: Bruno Viana vai mal, Arão se redime de falha e Gabi mantém fase goleadora em tropeço do FlamengoCom o ponto conquistado no Chile, o Flamengo chegou aos 10 pontos e ampliou a vantagem na liderança do Grupo G do torneio. O Unión La Calera, por sua vez, alcançou os dois pontos e ainda se encontra em situação delicada na lanterna da chave.
A disputa da segunda vaga deve ficar, portanto, entre LDU e Vélez Sarsfield. Atualmente, o clube equatoriano está em segundo, com quatro pontos, enquanto os argentinos somam três e ocupam a terceira posição. As duas equipes se enfrentam em confronto direto nesta quinta-feira, em Buenos Aires, e podem decidir, inclusive, a vida do Flamengo nas próximas rodadas.
Caso a LDU vença fora de casa, o Flamengo abriria sete pontos de vantagem para Vélez com apenas seis pontos para serem disputados. Pensando na liderança do grupo, por outro lado, o melhor resultado para o Rubro-Negro talvez seja um empate entre os concorrentes diretos, que ficariam com cinco e quatro pontos, respectivamente.
+ Veja mais notícias do FlamengoCenários possíveis para o Flamengo na 5ª rodada
Vélez vence a LDU- Flamengo garante vaga com um empate contra a LDU- Flamengo garante a liderança com uma vitória sobre a LDU
LDU vence o Vélez- Flamengo classificado para as oitavas de final- Flamengo garante a liderança com uma vitória sobre a LDU
Empate entre Vélez e LDU- Flamengo garante a vaga e liderança com um empate contra a LDU
+ Confira a tabela da Libertadores e simule os resultadosO Flamengo recebe a LDU na próxima quarta-feira, pela quinta rodada da Libertadores. Antes disso, a equipe comandada por Rogério Ceni faz o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca neste sábado, contra o Fluminense, às 21h05 (de Brasília), no Maracanã.

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