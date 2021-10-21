Mesmo com torcida, Flamengo soma prejuízo milionário em quatro jogos; semifinal da Libertadores é exceção

Nos bastidores e publicamente, o Flamengo mobilizou-se pela volta do público aos estádios e, entre os motivos da "luta", estava a questão financeira. A renda com bilheteria foi afetada diretamente desde o início da pandemia da Covid-19. Contudo, a Nação já voltou às arquibancadas do Maracanã há mais de um mês, dentro de restrições sanitárias, e o clube segue acumulando prejuízos: em quatro jogos do Brasileirão e Copa do Brasil, as perdas alcançaram R$ 1 milhão.Contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e diante do Athletico, Juventude e Cuiabá, pelo Brasileirão, o Flamengo atuou no Maracanã para uma média de 7.302 pagantes (7.436 presentes), que geraram rendas somadas de R$ 2.050.500,00. Contudo, com as taxas e despesas da operação dos jogos no estádio superaram esse valor. O prejuízo acumulado foi de R$ 1.001.835,31,00.Atualmente, a Prefeitura do Rio de Janeiro autoriza a presença de público nos estádios da cidade, como o Maracanã, com ocupação até 50% da capacidade total. Além disso, a entrada só é permitida para quem está com a vacinação completa (14 dias após a segunda dose ou dose única) ou com a apresentação de teste para o torcedor que ainda não está com o ciclo vacinal completo.