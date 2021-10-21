Mesmo com torcida, Flamengo soma prejuízo milionário em quatro jogos; semifinal da Libertadores é exceção

Nos bastidores e publicamente, o Flamengo mobilizou-se pela volta do público aos estádios e, entre os motivos da "luta", estava a questão financeira. A renda com bilheteria foi afetada diretamente desde o início da pandemia da Covid-19. Contudo, a Nação já voltou às arquibancadas do Maracanã há mais de um mês, dentro de restrições sanitárias, e o clube segue acumulando prejuízos: em quatro jogos do Brasileirão e Copa do Brasil, as perdas alcançaram R$ 1 milhão.Contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e diante do Athletico, Juventude e Cuiabá, pelo Brasileirão, o Flamengo atuou no Maracanã para uma média de 7.302 pagantes (7.436 presentes), que geraram rendas somadas de R$ 2.050.500,00. Contudo, com as taxas e despesas da operação dos jogos no estádio superaram esse valor. O prejuízo acumulado foi de R$ 1.001.835,31,00.Atualmente, a Prefeitura do Rio de Janeiro autoriza a presença de público nos estádios da cidade, como o Maracanã, com ocupação até 50% da capacidade total. Além disso, a entrada só é permitida para quem está com a vacinação completa (14 dias após a segunda dose ou dose única) ou com a apresentação de teste para o torcedor que ainda não está com o ciclo vacinal completo.
Assim, o Maracanã está apto a receber cerca de 35 mil torcedores - marca que ainda não esteve próxima de ser alcançada desde a liberação do retorno das torcidas. O jogo mais cheio do Flamengo no estádio foi contra o Barcelona, do Equador, pela semifinal da Libertadores: 22.193 pagantes (23.083 presentes).
Esta partida, inclusive, foi a única que o Flamengo não teve prejuízo com a operação desde o retorno da Nação ao Estádio do Maracanã. A renda de R$ 4.062.780,00 superou os gastos do clube com a operação da partida. Contudo, o borderô da confronto, em 22 de setembro, não foi divulgado pela Conmebol.Os números dos jogos do Flamengo, no Maracanã, com torcida em 2021:
15/9/2021 - Volta da quartas de final da Copa do BrasilPúblico e renda de Flamengo x Grêmio:6.446 presentes / 6.277 pagantes / R$ 794.095,00Resultado final da operação: - R$ 163.954,30
22/9/2021 - Ida da semifinal da Copa LibertadoresPúblico e renda de Flamengo x Barcelona (EQU):23.083 presentes / 22.193 pagantes / R$ 4.062.780,00´Resultado final da operação: borderô não divulgado
3/10/2021 - Campeonato BrasileiroPúblico e renda de Flamengo x Athletico:8.408 pagantes / 7.715 presentes / R$ 450.620,00Resultado final da operação: - R$ 262.712,42
13/10/2021 - Campeonato BrasileiroPúblico e renda de Flamengo x Juventude:7.282 presentes / 6.812 pagantes / R$ 366.177,50Resultado final da operação: - R$ 318.542,48
17/10/2021 - Campeonato BrasileiroPúblico e renda de Flamengo x Cuiabá:7.711 pagantes / 8.299 presentes / R$ 439.607,50Resultado final da operação: - R$ 256.623,11