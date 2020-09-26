Mesmo com suspensão do jogo contra o Palmeiras, Flamengo embarca para São Paulo

Apesar da decisão liminar do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, em suspender o jogo, o Flamengo segue a programação protocolar para desembarcar em São Paulo - local do duelo contra o Palmeiras - agendado para este domingo, às 16h, no Allianz Parque e pelo Campeonato Brasileiro. O último treino preparativo ocorreu nesta manhã, no Ninho do Urubu, repleto de garotos da base e comandado pelos auxiliares Jordi Guerrero e Jordi Gris.Cabe destacar que o Flamengo, que já havia acionado o STJD, ainda estava à espera de uma decisão favorável através do órgão da justiça desportiva, que indeferiu o pedido do clube para adiar o confronto deste fim de semana, em virtude do surto de Covid-19, mas que viu o o próprio Rubro-Negro pedir uma revisão após três novos casos positivos para a doença virem à tona na noite da última sexta-feira: os do zagueiro Gabriel Noga, do meia Pepê e do atacante Rodrigo Muniz - todos oriundos da base e naturais baixas de última hora.